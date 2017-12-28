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今日 12:09 港股直擊 即巿股評

恒指半日升167點 再創本月新高

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隔晚美股造好，港股三連升後，今早一度漲逾200點，再創本月新高。

恒指今早高開87點，開市後升幅一度收窄至63點，見29661點半日低，其後發力走高，最多曾升209點，見29807點，再創本月新高。恒指中午收報29764點，升167點或0.57%，大市成交額348.08億元。

國企指數報11650點，升32點或0.28%。

藍籌股方面，碧桂園(02007)高見15.14元，創上市新高，半日升5.8%; 友邦(01299)創今個月高，升1.01%; 滙控(00005)於80元關爭持，微升0.19%; 騰訊(00700)升0.90%; 平保(02318)升0.68%。

手機設備股低位反彈，舜宇(02382)一度重返「紅底」，半日則升4.48%; 瑞聲科技(02018)回補下跌裂口，今早升2.77%; 另外，高偉電子(01415)及丘鈦科技(01478)分別升4.30%及3.80%。

汽車股跑出，長汽(02333)升2.89%，為表現最好國指成份股；吉利(00175)急升3.49%；另外，廣汽(02238)及北汽(01958)則分別升1.81%及2.77%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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