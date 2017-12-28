連日急升的聯想控股(03396)今早先高後低，曾升3.3%，見35.75元再創逾兩年高，其後倒跌，最新跌1.6%，成交額3040萬元。
港交所權益披露顯示，紫光控股(00365)增持聯控H股至7.07%，紫光連續兩日飆高，今早曾升32.1%，見3.95元創上市新高，現升21.7%，成交額8160萬元。
以今日高位計，紫光控股兩日內一度累飆1.06倍。
另外，聯想集團(00992)最新升0.7%。
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