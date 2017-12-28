港股直擊 即巿股評

港股連升三日，大市整體表現進一步改善，今日期指結算料靠穩，惟元旦假期前成交料續偏靜。

隔晚美股三大指數微升收市。道指收升28點或0.1%，報24774點。納指收市倒升3點報6939點。標普500指數升0.1%報2682點。元旦將至，市場成交清淡。能源股走低，因油價從2015年高位回落。康菲石油下跌1.1%，雪佛龍跌0.3%。部分大型科技股造好，Facebook升0.93%，亞馬遜收漲0.47%，微軟公司及阿里巴巴均升0.4%。

經濟數據方面，美國大企業聯合會報告顯示，12月份消費者信心指數從11月份的128.6點下降到了122.1點。另外，據CME「美聯儲觀察」，聯儲局明年3月加息25個基點至1.5%-1.75%區間的概率為62%，明年6月至該區間概率為44.3%。

投資者對歐洲經濟前景看法轉樂觀，歐羅與英鎊兌美元滙價呈強，美元滙價偏軟。周三倫敦基本金屬多數上漲，其中LME期銅收漲1.16%，報7219美元/噸。LME期鋁收漲3.25%，報2254美元/噸。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報80.42元，升0.62元或0.78%；騰訊(00700)ADR收報402.49元，升1.29元或0.32%；國壽(02628)ADR收報24.21元， 跌0.14元或0.56%。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.26元，跌2仙；中石油(00857)ADR收報5.52元，無升跌；中石化(00386)ADR收報5.77元，無升跌。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報78.15元，跌0.25元或0.32%；聯通(00762)ADR收報10.56元，大致持平。

ADR港股比例指數報29647，較周三恒指收市升49點或0.17%。恒指昨日收報29597點，升19點或0.1%，連升第3日進賬363點或1.2%。不過成交連續6個交易日低於千億。股價高於50天線比率的中線市寬上升2.7個百分比至38.6%，連續第六日上升，反映大市內部質素持續改善。內房股昨日普漲，留意勢頭今日能否持續。另外，鋁價銅價上升，金價亦創四周新高，金屬資源股今日可看高一線。

焦點股份

舜宇光學(02382)：公布自下月19日起，其每手買賣單位將由1000股，降至100股。公司認為此舉可以吸引更多投資者，以增加股份流動性，並擴大股東基礎。該股昨日收報94.95元，跌4.6%，連跌四日。

敏華控股(01999)：公布以3.2億元人民幣，收購持有鐵架業務及功能沙發業務的公司全部股權。公司指出，完成上述兩項收購後，將增強其產能及生產能力。

和電香港(00215)公布，出售持有集團固網電訊業務的HGC全部股權，最終代價由10月3日公布的144.97億元，調高至145.27億元。

中國罕王(03788)：預期截至12月底止全年將錄得淨溢利。主要由於出售附屬罕王澳洲的全部股權，所確認的投資收益7.6億元人民幣。公司2016年度同期股東應佔虧損2.07億元人民幣。

4隻新股今日掛牌，暗盤價造好，其中以創業板上市的本港一站式印刷服務商竣球控股(08485)的升幅最勁，收市升42%。另一創業板上市的WT集團(08422)暗盤收報0.255元，較招股價0.22元，升15.9%。本港地基工程分包商凌銳控股(00784)暗盤收報0.65元，較招股價0.5元，升30%。一手1萬股，賬面賺1500元。綜合物聯網智能終端產品應用及解決方案服務供應商艾伯科技(02708)暗盤收報1.84元，較招股價1.5元高出22.7%。