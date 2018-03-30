即巿股評 港股直擊 國際財經

儘管受美國總統特朗普施政混亂、英國脫歐談判未見突破、中東與北韓地緣局勢持續升溫等不利因素困擾，惟美股年初迄今仍錄得不俗升幅。總體而言，大市在2017年跨越了眾多「憂慮之牆」，展望明年又將如何？研究機構Bespoke近日對美股的估值、市場情緒、股份及板塊表現作出前瞻分析，投資者不妨參考。

標普500指數市盈率繼2016年中旬觸及22倍高位後，近期在稅改利好氣氛帶動下，再次從10月下旬的21.5倍升至12月中旬的22.5倍。Bespoke指出，假如撇除盈利增長，以標指的歷史平均市盈率計算，理論上標指現時應只有1840點，較周二收市2680點低31%。不過，瑞信的看法卻非常正面，認為受惠企業稅下調，標指來年盈利增長將達到8%至9%，再加上市盈率進一步擴張(multiple expansion)，標指明年底前有望再上漲12%，挑戰3000點大關。

市場情緒方面，美國個人投資者協會(AAII)上周調查顯示，散戶看好美股的比例從45%上升至50.5%，是自2015年初以來首次高於50；在此之前，該比率連續154周低於50%水平，是有紀錄以來最長。

毫無疑問，該調查結果在不少專業投資者眼中往往被視為反向指標，即看好比例愈高代表股市見頂機會愈大；不過，Bespoke分析顯示，近期流入美國本土股票基金及ETF的資金並不算多，即使投資者的情緒傾向正面，也不意味股市必定下跌。當然，假如投資者樂觀情緒嚴重偏離歷史水平，則是市況逆轉的重要警號。

從股份表現來看，價值股(value stocks)與增長股(growth stocks)之間的差距是過去20年來最大。然而，Bespoke認為，每當價值股升幅低於增長股時，價值股翌年的平均表現(過去20年數據)多數會繼續跑輸增長股。即使價值股極為不濟，下一年走勢也只能略為改善，意味2018年價值股縱有追落後空間，但相信十分有限。

至於板塊表現，目前科技股佔標指比重相當於權重最小的6個板塊總和，Bespoke直言這現象並不健康，因為一旦科技股大幅下跌，美股指數將面臨急瀉風險。事實上，科技板塊佔指數權重在2000年Dot Com泡沫爆破前曾急升，爆煲後呈拋物線急降。

2002年以後，標指金融板塊也曾形成泡沫，直到2007年金融海嘯來襲前率先崩潰。雖然Bespoke強調股市危機未必在短期發生，惟也警告當科技股大幅調整，勢令整個市場劇震。

港股方面，恒生指數昨天收市報29597點，升19點(0.1%)，全日成交金額827億元。從技術走勢分析【圖】，恒指企於50天線之上，且月線RSI穩守70水平，反映大市強勢未改，估計上升通道頂及近7年上升趨勢線約30500點將是主要阻力位。

信報投資研究部

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