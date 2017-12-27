港股直擊 即巿股評

隔晚美股假期後復市偏軟。港股今日復市走勢反覆，恒指創本月新高後欠方向。大市上升股份比例較高，成交額稍為回升。

恒指今早高開54點，開市後曾升115點，見29693點再創本月新高，其後掉頭，上午最多倒跌35點見半日低，之後好淡爭持，中午升8點，午後一度升逾50點，其後復走軟，下午3時前再倒跌，並失守上午低位，最多跌61點，見29516點全日低，尾段回穩。恒指收報29597點，升19點或0.1%，連升第3日進賬363點或1.2%。大市今日上升股份比例為51%，下跌股比例為49%。

全日成交額827.11億元，較上日增加約108.81億元，連續6個交易日低於千億。

國企指數收報11617點，跌35點或0.3%。

恒指即月期貨收市升63點或0.21%，報29670點，高水72點。

A股尾段顯著受壓，滬指跌0.92%；深成指挫1%。兩市成交額約4100億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升7點，報24800。

重磅藍籌股受壓，騰訊(00700)跌1.14%；平保(02318)跌2.4%；滙控(00005)反覆跌0.3%；工行(01398)跌0.5%。另外，銀娛(00027)跌0.5%；金沙中國(01928)跌0.1%；國壽(02628)跌1.2%。相反，建行(00939)創近兩年半高，收市升0.9%；港交所(00388)升0.3%；中移動(00941)升0.5%；中行(03988)升0.3%；新地(00016)升1.6%；恒安(01044)創52周高，收市升3.7%；友邦(01299)反覆升0.9%。

焦點板塊

蘋果概念股：台灣《經濟日報》日前引述蘋果供應鏈消息報道，由於iPhone X的銷量不如預期，蘋果公司大削明年首季訂單，由5000萬部降至3000萬部，下調幅度達四成。隔晚蘋果收市跌2.5%，本港上市蘋果概念股向下，瑞聲科技(02018)曾挫6.5%，收市跌3.6%；舜宇光學(02382)曾挫6.4%創4個半月低，收市跌4.6%；丘鈦(01478)跌4%；ASM太平洋(00522)跌2.9%；高偉(01415)跌3.4%。其他手機設備股普遍造好，比亞迪電子(00285)升1.7%；昂納(00877)升4.2%；信利(00732)升4.3%。

內房股：今日全線跑出，碧桂園(02007)曾升7.9%創逾3個月高，收市升5.7%為表現最好藍籌；華潤置地(01109)升1.8%；中海外(00688)升1%；萬科(02202)升2.2%；融創(01918)升4.8%；中國恒大(03333)升3%。二線股方面，新城發展(01030)升8.8%；龍光地產(03380)升6.1%；中國金茂(00817)升5.3%；中海宏洋(00081)升4.7%；旭輝(00884)升3.3%；寶龍地產(01238)升4%。

能源及資源股：石油和煤炭股今早表現較好。利比亞油管爆炸，隔晚外圍油價創兩年半新高，紐約2月期油更一度高見60美元，國際油價最新在亞洲時段偏軟，「三桶油」升0.2%至1.8%，中海油(00883)創兩年半高；中海油服(02883)升1.4%。煤炭價格向上，兗州煤業(01171)創逾兩年半高，收市升6.7%，其A股升3.31%。集團宣布，公司及境內附屬公司已簽訂2018年度煤炭合同合計3753萬噸。另外，神華(01088)和中煤能源(01898)升約2.3%；伊泰煤炭(03948)升5.2%；金馬能源(06885)升4.3%。

鐵路及基建股：另一造好板塊，中車(01766)創逾一年半高，收市升2.9%；中車時代(03898)創逾兩年高，收市升1.5%；中交建(01800)升1.1%；中鐵(00390)升0.7%；中鐵建(01186)升1.1%；鐵建裝備(01786)升2.2%；中國通號(03969)升2.2%。

焦點股份

比亞迪(01211)：午後落鑊，曾升9.7%創11月29日以來新高，收市升5.8%為升幅最大國指成分股，其A股升5.92%。集團公布，與青海鹽湖工業及深圳市卓域成投資成立合資公司，啟動建設年產3萬噸電池級碳酸鋰項目，有關項目已取得青海省經濟和信息化委員會備案通知書，總投資額48.49億元人民幣。另外，《中國證券報》報道，2018年內地相關部委將醞釀新能源汽車發展的相關政策，未來的政策導向將緊密圍繞環保在市場端發力，報道又引述業內人士預計，新能源汽車全年70萬輛銷售目標應可達成，預計脂年銷量有望超過100萬輛。

金斯瑞生物科技(01548)：股價上周五狂飆31.6%，今早進一步高開10.3%，報23.5元再創上市新高，收市倒跌4%，成交額9.03億元。集團宣布，收購美國生物科技公司CustomArray全部已發行股份，完成須待股份購買協議若干先決條件滿足後方告達致。

聯想控股(03396)：收市升9.1%，報34.6元再創逾兩年高，連升第7日累飆65.2%。聯想集團(00992)跌1.5%。另外，紫光控股(00365)上周增持聯控H股至5.69%，股價今早創逾一年高，收市飆55.7%為升幅最大港股。

霸王集團(01338)：今早股價平開後持續向下，最多挫33.3%，見0.19元創上市新低，其後於10時36分起中途停牌，停牌前報0.197元，跌30.9%，成交額728萬元。霸王集團創辦人萬玉華擬入稟高等法院，要求法院把霸王的控股公司Fortune Station Limited清盤。萬玉華今日舉行記者會交代詳情。

鎮科集團(00859)：獲上海三盛以19.84億元，向控股股東吳毅購入已發行股份約74.76%，並以3323.55萬元購入未償還本金額為1100萬元的可換股票據，合共總代價20.17億元。交易觸發全購，每股作價2.4232元，較停牌前收市溢價約10.6%。股份復牌，股價曾升10.5%，見2.42元，收市升9.1%，成交額1.79億元。

中鋁國際(02068)：午後曾飆43.8%，見2.99元創兩年半高，收市升39.6%。集團宣布，中國證監會主板發行審核委員會通過該公司A股發行的申請。目前，該公司尚未收到中證監的書面批覆，收到正式批覆後，適時作出進一步公告。

半新股：遊萊互動(02022)高見1元創新高，收市升14.5%；中國升海食品(01676)以全日高位0.8元收市，連續兩日反彈累飆1.03倍；申酉控股(08377)創新高，收市升13.3%。相反，舍圖控股(08392)挫15.4%；雙運控股(01706)挫10.1%。

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