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今日 14:42 即巿股評 港股直擊

【個股分析】內地紙價回穩 玖紙展優勢

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受累內地紙價下挫，多隻紙業股較早前由高位回落，但紙價經過近兩個月的調整後，近期已呈回穩跡象。內地環境保護部10月下旬推出《進口廢紙環境保護管理規定》，要求進口廢紙的企業必須年產能逾30萬噸，以加強進口廢紙管理工作。在新規定下，預料部分紙企未能符合要求，加上預計年底前未會再有新的進口廢紙配額，均導致廢紙供應緊張，促使出廠紙價再度上漲。

近年內地積極淘汰低效產能紙企，加上環保規範愈趨嚴謹，令造紙企業盈利水平提升。預期大型企業可獲取更大優勢，其中最受惠的可望是行業龍頭玖龍紙業(02689)該股為亞洲最大的箱板原紙生產商，主要生產及銷售多樣化的包裝紙板產品，包括卡紙、高強瓦楞芯紙及塗布灰底白板紙。現時集團的造紙工廠分別設於廣東、江蘇、重慶、天津、樂山等。

為應對需求增加，玖紙位於越南基地的二號紙機，已於8月投產，另集團亦將提升瀋陽、河北和泉州基地的產能，以及在重慶基地增建一台年產能55萬噸的新紙機，以上項目預計於2018年底前投產，屆時總設計年產能將會升至逾1600萬噸。

截至今年6月底止，玖紙2016/17年度純利按年上升2.9倍至43.84億元人民幣；若不計及經營及融資活動的匯兌虧損、衍生金融工具收益，核心盈利升68.1%至47.65億元人民幣。同時收入增長22%至391.55億元人民幣，其中包裝紙業務(包括卡紙、高強瓦楞芯紙及塗布灰底白板紙)收入上升22.4%至367.22億元人民幣，佔總收入約93.8%；其餘收入來自環保型文化用紙及高價特種紙產品業務，佔總收入約6.2%。受惠於產品價格上升，毛利率上升2.1個百分點至20.4%。

預計中期多賺逾九成

另外，玖紙已就中期業績發盈喜，撇除經營和融資活動的滙兌虧損(扣除稅項)，預期今年12月底止的6個月純利按年增長逾90%，主要受惠於產品售價增加，以及利潤率較好所致。若撇除經營和融資活動的匯兌虧損(扣除稅項)8750萬元人民幣，去年同期純利為20.02億元人民幣。

整體而言，近年內地積極淘汰低效產能的紙企，提升入場門檻，令行業庫存下降，造紙業呈回暖跡象。而玖紙產能持續擴張，有助維持規模效益及盈利能力向上，均為值得看好的原因。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期玖龍紙業2017、2018及2019年每股盈利為1.110元、1.010元及0.740元人民幣，給予12個月目標價14.50港元，相當於2018年度預測市盈率8.4倍，評級「中性偏好」。

蔡向成　元富證券(香港)研究部經理

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