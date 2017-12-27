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美銀美林 中國恒大(03333)

評級：持有->持有

目標價：33元->33元 (較前收市價24.85元有潛在32.8%升幅)

美銀美林最新發表報告，預計中國恒大2017年全年合約銷售額將超過5000億人民幣，該行維持對恒大「持有」評級，目標價每股33元。

該行指，中國恒大今年11個月實現合約銷售4700億元人民幣，同比增長35%，已超過2017年全年目標4500億元人民幣，這意味着恒大12月的銷售額仍可錄得同比增長。

報告指，今年恒大在積極拓展範圍的同時，堅定實施「規模+效益型」戰略，成效顯著。中國恒大亦將地產相關領域進行多元化發展，其中，文化旅遊業務推出自主品牌主題樂園「恒大童世界」，以及健康業務推出旗下「老年養生谷」項目。恒大的多元化發展及業務板塊結構性變化也於近期得到了人民日報的認可。

另外，恒大最近與蘇寧簽署了合作協定，蘇寧計劃在2018年開設5000家門店，恒大有望在其現有的558個住宅社區中引入500多家蘇寧門店。該行估計項目可以改善中國恒大分散在住宅項目中的投資性房地產的入住率。

該行指，中國恒大於2017年引進三輪戰略投資，總額達1300億元人民幣，投資者將可獲得恒大地產經擴大股權約36.54%權益，意味着中國恒大的估值為每股32港元。此外，該行預計恒大將於2018年申請中國證監會批准恒大地產的重組計劃。

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