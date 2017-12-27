港股直擊 即巿股評

放完幾日假，但仍然停住喺放假mode，皆因過兩日又到除夕新年長周末，雖然有三個交易日，但預咗個市唔會有太大上落。明日期指結算，後日就年結，除非有特別利好或利淡消息，否則個市都唔會有太大變動。隔晚美股同樣無咩變化，只係券商一再調低蘋果手機付運量，令蘋果捱沽，納指跌0.5%，其餘兩大指數亦偏軟。

至於港股隔晚喺ADR表現唔錯，今早恒指順勢高開54點，一度升115點，見29693點，可惜未能重越29700點即掉頭回落，曾跌35點至半日低位29542點。半日恒指報收29586點，微升8點；國指則升27點，報收11680點。

幾個火車頭先升後回，騰訊(00700)跟其他科技股齊齊回軟，高開低走半日跌1%，暫時仍企住400元樓上。大笨象(00005)又企唔穩80元，暫時喺80元水平爭持。平保(02318)跌逾2%，回吐幅度較大，不過股價仍然守住多條移動平均線之上，回吐或者係吸納好機會。

蘋果出機量減少，手機設備股當然瓜多過菜，之前阿Man已強調呢個板塊已成棄嬰，短暫反彈唔好貪平落搭，買股莫買當頭跌，相信今日呢個板塊股份再跌，大家亦唔會有損傷。

雖然阿Man叫住大家莫買手機設備股，算係避過一跌，但內房股反彈，一樣叫大家睇佢唔倒，皆因阿爺對於內地樓市調控唔會手軟，預期明年調控繼續，內房股明年業績應唔會再好似今年咁風光。不過內房股偏偏彈完再彈，碧桂園(02007)跟合景泰富(01813)更再次逼近高位，整個板塊今日都有唔錯表現。雖然內房股今日勢頭唔錯，但只有少數能夠逼近高位，大部份仍較高位有一段距離，尤其幾隻龍頭較高位仍然低兩成甚至更多，反映資金未有全面重返呢個板塊。

至於假期前熱炒嘅內需股，今日見回吐，反而係吸納好機會，只要股價仍處於上升軌之內，短線回吐唔需要太介意，未上車嘅缸邊友，可以考慮待股價回調至10日線附近上車。

另一個可留意板塊係鐵路基建股，由於阿爺要維持經濟增長，除咗力谷內需，基建項目仍然會加速上馬，今早重型機械股已見急升，中聯重科(01157)升3.98%；中國龍工(03339)及濰柴動力(02338)則分別升4.83%及5.43%。鐵建似重新起步，中國中鐵(00390)、中交建(01800)跟中鐵建(01186)均升逾2%，現價買入仍有值博空間。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)