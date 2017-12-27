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今日 13:29 重要通告 港股直擊

朗詩綠色地產江蘇住宅項目引入四川藍光

朗詩綠色地產(00106)公布，向四川藍光出售持有江蘇住宅地的兩間項目公司60%股權，合作發展該項目。

朗詩綠色地產分別以1.3億元(人民幣‧下同)及1.11億元出售兩間項目公司60%股權，四川藍光分別向兩項目公司提供779.09萬元及720.65萬元股東貸款。

兩項目公司分別持有宿遷市蘇宿工業園區地塊的房地產開發項目。四川藍光主要業務為房地產投資。

該集團解釋，引入四川藍光作為合作夥伴，共同開發房地產開發項目有助為集團帶來銷售收益，符合集團的發展戰略。

下載港交所通告原文

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