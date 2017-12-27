港股直擊 即巿股評

隔晚美股假期後復市偏軟。港股今早亦復市，恒指創本月新高後走勢反覆。蘋果概念股受壓，不過內房、鐵建和能源股跑出。

恒指今早高開54點，開市後曾升115點，見29693點再創本月新高，其後掉頭，上午最多倒跌35點，見29542點半日低，之後好淡爭持。恒指中午收報29586點，升8點，大市成交額425.42億元。

國企指數報11680點，升27點或0.2%。

A股半日低收，滬指跌0.13%；深成指跌0.17%。

重磅藍籌股受壓，騰訊(00700)半日跌1%；平保(02318)跌2.2%；滙控(00005)反覆跌0.1%；友邦(01299)跌0.2%。另外，銀娛(00027)跌1.5%；金沙中國(01928)跌1.1%；國壽(02628)跌1.2%。相反，建行(00939)創近兩年半高，半日升1.7%；港交所(00388)升0.3%；中移動(00941)升0.3%；中行(03988)升0.5%；新地(00016)升1.3%；恒安(01044)創52周高，半日升2.3%。

焦點板塊

蘋果概念股：台灣《經濟日報》日前引述蘋果供應鏈消息報道，由於iPhone X的銷量不如預期，蘋果公司大削明年首季訂單，由5000萬部降至3000萬部，下調幅度達四成。隔晚蘋果收市跌2.5%，本港上市蘋果概念股向下，瑞聲科技(02018)挫5.9%；舜宇光學(02382)創4個半月低，半日挫6%；丘鈦(01478)跌3.5%；ASM太平洋(00522)跌3%；高偉(01415)跌3%。其他手機設備股方面，比亞迪電子(00285)跌3%；通達(00698)跌1%；信利(00732)升3.3%。

內房股：今早全線跑出，碧桂園(02007)曾升7.9%創逾3個月高，半日升6.4%為表現最好藍籌；華潤置地(01109)升2.9%；中海外(00688)升2.3%；萬科(02202)升3%；融創(01918)升4.1%；中國恒大(03333)升4.6%。二線股方面，新城發展(01030)升8.3%；龍光地產(03380)升7.7%；中國金茂(00817)升6.2%；中海宏洋(00081)升5.7%；旭輝(00884)升5.3%；寶龍地產(01238)升4.6%。

鐵路及基建股：另一跑出板塊，中車(01766)創逾一年半高，半日升3.4%；中車時代(03898)創逾兩年高，半日升2.8%；中交建(01800)升2.3%；中鐵(00390)升2.1%；中鐵建(01186)升2.3%；鐵建裝備(01786)升2.2%；中國通號(03969)升1.9%。

能源及資源股：石油和煤炭股今早表現較好。利比亞油管爆炸，隔晚外圍油價創兩年半新高，紐約2月期油一度高見60美元，收報每桶59.97美元；布蘭特2月期油升2.79%。「三桶油」半日升1.2%至2.3%；中海油服(02883)升2.3%。煤炭AH股普遍造好，兗州煤業(01171)創逾兩年半高，半日升6.9%，其A股半日升2.97%。集團宣布，公司及境內附屬公司已簽訂2018年度煤炭合同合計3753萬噸。另外，神華(01088)升1.5%，其A股半日升2.58%；中煤能源(01898)升3.2%，其A股半日升1.6%。

焦點股份

金斯瑞生物科技(01548)：股價上周五狂飆31.6%，今早進一步高開10.3%，報23.5元再創上市新高，半日回落升2.1%，成交額5.38億元。集團宣布，收購美國生物科技公司CustomArray全部已發行股份，完成須待股份購買協議若干先決條件滿足後方告達致。

聯想控股(03396)：今早曾升5.5%再創逾兩年高，半日升5.2%，暫時連升第7日。聯想集團(00992)半日跌1.1%。另外，紫光控股(00365)上周增持聯控H股至5.69%，股價今早曾飆32.8%創逾一年高，半日升26.6%。

霸王集團(01338)：今早股價平開後持續向下，最多挫33.3%，見0.19元創上市新低，其後於10時36分起中途停牌，停牌前報0.197元，跌30.9%，成交額728萬元。霸王集團創辦人萬玉華擬入稟高等法院，要求法院把霸王的控股公司Fortune Station Limited清盤。萬玉華今日將舉行記者會交代詳情。

鎮科集團(00859)：獲上海三盛以19.84億元，向控股股東吳毅購入已發行股份約74.76%，並以3323.55萬元購入未償還本金額為1100萬元的可換股票據，合共總代價20.17億元。交易觸發全購，每股作價2.4232元，較停牌前收市溢價約10.6%。股份復牌，股價曾升10.5%，見2.42元，半日升9.6%，成交額1.51億元。

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