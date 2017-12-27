港股直擊 即巿股評

隔晚美股偏軟，港股假期後復市走勢反覆，恒指創本月新高後回順，守於29500點水平。

恒指今早高開54點，開市後曾升115點，見29693點再創本月新高，其後掉頭回落，最多曾倒跌35點，見29542點半日低。恒指中午收報29586點，升8點或0.03%，大市成交額425.42億元。

國企指數報11680點，升27點或0.24%。

藍籌股方面，內房股跑出，碧桂園(02007)急升6.42%，為表現最好恒指成分股；華潤置地(01109)及中國海外(00688)分別升2.93%及2.25%。

滙控(00005)受制80元，今早微跌0.06%；騰訊(00700)高開低走，半日倒跌1.03%。

台灣《經濟日報》報道，蘋果公司大削明年首季訂單，多隻手機設備股受壓。瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)分別挫5.89%及5.98%，為表現最差兩隻藍籌。另外，丘鈦(01478)則跌3.46%。

重型機械股受追捧，三一國際(00631)創逾兩個月高，半日升5.88%；中聯重科(01157)升3.98%；另外，中國龍工(03339)及濰柴動力(02338)則分別升4.83%及5.43%。

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