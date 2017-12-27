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【異動股】聯控暫見七連升累飆六成 紫光炒高33%

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聯想控股(03396)今早延續連升走勢，暫時最多升5.4%，見33.4元創逾兩年高，現升4.9%，成交額1.2億元。

聯控暫時連升第7日，以今日高位計累飆59.4%。

聯想集團(00992)最新跌0.9%。

另外，紫光控股(00365)於12月19日至22日連續4日合共購入451萬股聯控，涉資1.35億元，佔聯控H股5.69%。紫光控股今早落鑊，曾飆32.8%，見2.55元創逾一年高，現升25%，成交額1910萬元。

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