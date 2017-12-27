聯想控股(03396)今早延續連升走勢，暫時最多升5.4%，見33.4元創逾兩年高，現升4.9%，成交額1.2億元。
聯控暫時連升第7日，以今日高位計累飆59.4%。
聯想集團(00992)最新跌0.9%。
另外，紫光控股(00365)於12月19日至22日連續4日合共購入451萬股聯控，涉資1.35億元，佔聯控H股5.69%。紫光控股今早落鑊，曾飆32.8%，見2.55元創逾一年高，現升25%，成交額1910萬元。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
聯想控股(03396)今早延續連升走勢，暫時最多升5.4%，見33.4元創逾兩年高，現升4.9%，成交額1.2億元。
聯控暫時連升第7日，以今日高位計累飆59.4%。
聯想集團(00992)最新跌0.9%。
另外，紫光控股(00365)於12月19日至22日連續4日合共購入451萬股聯控，涉資1.35億元，佔聯控H股5.69%。紫光控股今早落鑊，曾飆32.8%，見2.55元創逾一年高，現升25%，成交額1910萬元。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|南韓明年上調最低時薪及企業納稅率
|上一篇：
|衝擊立會案續審 梁游到法院應訊