港股直擊 即巿股評

港股因聖誕假期休市兩天，期間外圍及內地股市整體靠穩，今日期指結算前夕，港股有望創出本月新高。

美股隔晚復市表現偏軟，股市成交量較為清淡。道指收跌7點報24746點。標普500指數收跌0.1%，報2680點。納指收跌23點或0.34%，報6936點。有媒體報道稱，iPhone X銷售不如預期，蘋果下修明年首季銷量預估，從原訂單季5000萬部大減四成；蘋果收跌2.54%，拖累科技股走低。油價攀升推動能源板塊上漲。不少投資者要到新年之後才會回歸股市，故美股目前成交量較為清淡。

上周五美國總統特朗普簽署了稅改法案與短期支出法案，後者使得美國政府得以避免在上周五午夜停擺。今年美國股市屢創新高。標普500指數漲幅近20%，有望創下4年來最佳水平，納斯達克指數漲幅更加亮眼，升幅接近30%。

油價顯著造好，紐約期油收升2.3%，報59.80美元/桶，創兩年半以來新高。利比亞國家石油公司周二在網站上證實，通往阿西德拉(As-Sidra)港口的輸油管道發生爆炸，將使該國原油產量減少10萬桶/日。此外，上周北海地區重要輸油管道Forties管道停止運營導致45萬桶/日的原油供應被迫中斷，令北海地區的供應變得緊張，從而對布倫特油價形成了拉升作用。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港假期前收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報80.49元，較本港假期前收市升0.49元；騰訊(00700)ADR收報406.57元，升0.77元；國壽(02628)ADR收報24.64元， 跌1仙。「三桶油」向上，中海油(00883)ADR收報11.21元，升0.13元；中石油(00857)ADR收報5.54元，升5仙；中石化(00386)ADR收報5.78元，升2仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報78.05元，升5仙；聯通(00762)ADR收報10.57元，升7仙。

ADR港股比例指數報29690，較上周五恒指收市升111點或0.38%。恒指上周五以全日高位收市，收報29578點，升210點或0.7%，創11月29日以來收市新高，收復11月30日的下跌裂口頂部(29563點)，連升兩周累漲938點或3.3%，不過周五成交只有718.3億元，為7月7日以來新低。聖誕假期內地股市反覆靠穩，上證指數昨日收報3306點，升25點或0.78%，支持港股今早有望創出本月新高，不過蘋果公司調低明年首季iPhone X銷量預測，或拖累瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)一眾蘋概股及手機設備股表現。

焦點板塊

本地地產股：新地(00016)旗下八大商場公布，由本月18日至26日，九日的聖誕期間，八大商場的人流按年上升一成一，營業額超過5.5億元，升幅達一成。信置(00083)旗艦商場屯門市廣場及奧海城於聖誕長周末，人流較去年同期上升一成。此外，據美聯物業的數據顯示，周末十大藍籌屋苑錄得約18宗成交，按周升逾六成，創今年3月以來最多。留意今日地產股表現。

焦點股份

金斯瑞生物科技(01548)：公布將透過其全資附屬公司收購美國生物科技公司CustomArray100％已發行股份。金斯瑞上周五再創上市新高，股價大升31.6%報21.3元。

融創中國(01918)：深圳上市的樂視網公布，樂視影業(北京)獲融創旗下的天津嘉睿增資，完成後，天津嘉睿持有樂視影業40.75%股權，成為第一大股東。

鎮科集團(00859)：獲要約人以每股現金2.4232元提出全購，較停牌前每股收市價2.19元溢價約10.6%，股份今日復牌。

高陽科技(00818)：公布預期截至本月底止全年業績，經營溢利按年錄得大幅增加。去年同期錄得經營溢利1.32億元。