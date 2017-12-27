即巿股評 港股直擊

作爲一個經濟學系畢業的職業投資者，對於宏觀經濟的偏愛其實一直是自己的一個追求。我喜愛經濟學，是因爲經濟學追根究底地用各種方法去理解事物運行的規律和原因。而金融市場本身又是這些規律和原因的集合表現。探討這些問題總是讓人覺得很有趣。

因此，我亦經常參加無論是投行，券商，房地產商還是買方組織的各大經濟研討會，看各大首席經濟學家華山論劍，高談闊論國家形勢，大國博弈，都幾是過癮。最近的新聞熱點，又有國內券商經濟學家任澤平被恒大高薪挖去，風頭無量。

一般年底和一年年初都特別多這種活動，大家都喜歡這種辭舊迎新的活動。去得多聽得多，甚麼朱格拉周期，明斯基時刻，庫存周期，新周期的，總覺得自己回到大學時代，站在領導人的高度展望未來，先天人之憂而憂。

可是坦白說，一年之後回望，多數會覺得，很多東西，當時講起來是頭頭是道，實際在一年裏面又可以諸多變化。萬一看錯了，首席出來認個錯，嘆一句市場力量始終不抵政府的有形之手啊，就此了之，看對了，跳一跳龍門可能就身價百倍。始終就是這麼一回事。

在去年年底時，我亦創新地爲MTA會員製作了一個2017年風水指數，從一些貌似毫不相關的數據去預測一下2017年高低時間點，一年下來確實驚喜的發現。下一篇文會趁2018年開年之際又來回顧總結一下，至少試做一回肯把講過東西拿來驗證的風水佬吧。

實戰而論，預測未來一年高低位不是很有必要。投資投機的理念是一理通百理明的。例如畢非德的價值投資理念，非常重要的一條就是，等着好股票價格跌下來，去出去撿錢，就這麼簡單。那麼通過提早預警一年裏面的大跌坑位的大約時間，在適當時候出來接貨撿錢，是不是亦是同一個道理呢？

正如12月月報，我們本月只做了一件事情，就是市場一如預期般在適當的時間(12月6日)來到我們既定的位置(江恩通道線)就買入，然後等待市場回到通道線上方。就這麼簡單。附圖是月初出版的月報給出圖表以及實際狀況驗證。

我沒有可能計算說多少百分比會怎麼樣，因爲始終歷史不會也沒有可能簡單重複，但這個策略我知道works，然後合理地繼續執行下去，等機會來了是take action，其實背後是訓練有素的reaction而已！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。