今日 21:01
重要通告
港股直擊
徽商銀行(03698)宣布，中國證監會已於近日向該行發出恢復審查通知書，決定恢復對其A股發行的審查。
該公司表示，A股發行未必能夠完成，將適時披露A股發行的進一步詳情及進展。
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