即巿股評 港股直擊

港股在聖誕節長假期前窄幅向好，恒指在冬至的高位，一度突破29500點水平，走勢大致向好。雖然大市的波幅在近期有所收窄，投資者部署的意欲似乎亦有所減低，但多隻大藍籌如騰訊(00700)、平安(02318)及滙豐(00005)等，聖誕前仍能保持在高位徘徊，先前已作好倉部署的投資者，或有部分傾向繼續持倉，觀望假期後再作突破的機會。

裂口風險

未來兩星期的假期不少，聖誕假期過後，迎來本年度最後3個交易日，之後港股將會進入元旦假期。如果投資者想持倉度過長假期，有甚麼風險需要特別注意？第一要留意的，是假期後有可能出現裂口風險。

外圍市況在港股長假期期間，有機會出現劇烈波動，例如內地股市並沒有聖誕節假期，而美股在12月26日亦會開市。若外圍走勢出現顯著變化，港股需要到假期後才能反映相關變化，這便構成裂口風險；特別是牛熊證的投資者，如果部署了收回價較現水平距離較近的產品，當港股假期後出現裂口急升或急跌的情況，投資者或會在未有任何平倉止蝕的機會下，便要承受產品被收回的損失，因此若投資者傾向持有牛熊證度過長假期，便要考慮一些收回價相距現水平較適中的產品，以減低潛在裂口出現帶來的收回風險。

時間值損耗

此外，長假期要特別留意的，還有時間值損耗。一隻窩輪的價格由內在值及時間值組成，當時間日漸過去，即使相關資產價格未見變化，輪價每日減少，這便是由於時間值損耗的扣減。以本次聖誕假期為例，由12月23日至12月27日假期後復市，窩輪將會錄得5日的時間值損耗扣減。如果投資者所部署的是風險較高的短期仙輪，多日時間值扣減後，更有機會令輪價跌至1仙以下，發行人再無法為產品提供報價。

投資者如想持倉過長假，可以如何減少時間值損耗的影響呢？方法一是選擇年期較長的窩輪，但要留意長年期輪並非沒有時間值損耗，純粹只是時間值扣減的幅度相對較低，對輪價的比例或相對不明顯。如果投資者長時間持有長期輪，時間值損耗仍會每日被扣減。

方法二是可部署免除時間值損耗考慮的牛熊證；不過如上文所指，牛熊證由於具有收回機制，又會受到出現裂口的風險影響，因此長假期前的部署，宜因應自己所能承受的風險，挑選收回水平較適中的產品，即使市況在長假後出現逆轉，仍能有足夠空間作止蝕的緩衝。

以近期較多投資者關注的資產為例，如看好滙豐，可留意中長期滙豐認購(20067)，行使價86.68元，18年6月到期。或滙豐牛證(64295)，收回價76.50元，行使價75.50元，18年6月到期。如看好平安，或可考慮中長期平安認購(18478)，行使價87.68元，18年5月到期。或平安牛證(63997)，收回價75.88元，行使價75.28元，18年6月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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