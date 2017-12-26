即巿股評 港股直擊

讀者鄧先生問:「請問長飛光纖光纜(06869)有前景嗎？本人於37.2買入，有機會上回買入價嗎或應長期持有？定止蝕定於30 元是否正確？謝謝！」(上周五收市報35.2元)

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「這隻股份是一隻不俗的選擇，因為公司可以受惠內地5G的發展，公司亦行內處長領先位置。讀者的買入價只是『捱少少價』，我認為這隻股份可作中長線持有。股價方面，長飛光纖光纜暫時於37元附近有一定阻力，要回升至買入價的機會是高。至於，止蝕位定於30元，若謹慎一點，跌穿32元時，都要調整一下策略。因為我比較擔心跌穿32元後，可能會迎來較急的跌勢。整體上，我覺得這間公司有一定前景，中長線是可以持有。」

植耀輝 耀才證券研究部總監

「內地近日熱炒5G概念股份，長飛光纖亦是受惠股之一。的確，5G可說是電訊板塊一大利好憧憬，惟須留意5G到2019年以後才有望達致商用，故此輪炒作無疑過早，股價大幅波動屬正常。不過論前景此股不差，而且5G受惠股中，筆者相信此股加中興通訊(00763)會真正受惠，故不妨可繼續作中長線持有。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「長飛光纖算是內地行業龍頭，今年股價上升1.4倍，EJFQ FA+以預測核心盈利計算的預測市盈率只有13.8倍，雖然預測市賬率較中位數高出3.3個標準差，但畢竟公司上市只有三年多，其平均估值的參考性並不太大。相對環球同業的主要對手，例如美國的康寧公司及日本的信越化學工業株式會社，以長飛的成長性，估值只是略為偏高。然而，閣下持股短線返家鄉的機會一般，因為12月6日及8日兩日股價下挫時成交量頗大，37元附近料有一定蟹貨阻力，中線而言在公司成長性支持下回升甚至再創新高的機會是存在的，建議先持有，同意以跌穿30元為止蝕，因為是該水平是重要的成交量密集區。」

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