港股升幅3時後進一步拉闊，暫時最多升188點，再見29422點刷新本月新高。截至下午約3時22分，恒指報29413點，升179點或0.6%，大市成交額729.7億元。
國企指數報11608點，升102點或0.9%。
A股高收，滬指升0.38%；深成指升1.04%。
藍籌股方面，滙控(00005)升0.4%；友邦(01299)升1.2%；平保(02318)升2.6%；港交所(00388)升1.7%。
騰訊(00700)升0.9%。
多隻醫藥股發力，中國生物製藥(01177)高見13.2元創新高，現升4%，成交額1.83億元。
復星醫藥(02196)旗下復宏漢霖擬通過新增發行5543.47萬股新股，集資約1.9億美元(約14.82億港元)，其中該公司子公司復星醫藥產業出資3.31億元人民幣。復星醫藥曾升9%，見47.95元創新高，現升6.9%，成交額1.16億元。
綠葉製藥(02186)高見6.03元再創逾一年半高，現升1%。
新世紀醫療(01518)創新高，現升4.1%。
半新股愛康醫療(01789)曾飆26.5%，見3.34元創新高，最新回落僅升1.5%。
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