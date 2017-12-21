訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:24 港股直擊 即巿股評

港股升逾180點 醫藥股強勢

放大圖片

港股升幅3時後進一步拉闊，暫時最多升188點，再見29422點刷新本月新高。截至下午約3時22分，恒指報29413點，升179點或0.6%，大市成交額729.7億元。

國企指數報11608點，升102點或0.9%。

A股高收，滬指升0.38%；深成指升1.04%。

藍籌股方面，滙控(00005)升0.4%；友邦(01299)升1.2%；平保(02318)升2.6%；港交所(00388)升1.7%。

騰訊(00700)升0.9%。

多隻醫藥股發力，中國生物製藥(01177)高見13.2元創新高，現升4%，成交額1.83億元。

復星醫藥(02196)旗下復宏漢霖擬通過新增發行5543.47萬股新股，集資約1.9億美元(約14.82億港元)，其中該公司子公司復星醫藥產業出資3.31億元人民幣。復星醫藥曾升9%，見47.95元創新高，現升6.9%，成交額1.16億元。

綠葉製藥(02186)高見6.03元再創逾一年半高，現升1%。

新世紀醫療(01518)創新高，現升4.1%。

半新股愛康醫療(01789)曾飆26.5%，見3.34元創新高，最新回落僅升1.5%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。