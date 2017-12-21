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華晨中國(01114)主席吳小安表示，內地整體經濟企穩，預計明年內地汽車行業將有高單位數增長，豪華車市場則有逾10%增長，並對合資企業華晨寶馬明年銷售增長兩成以上充滿信心。

有傳內地明年將新能源汽車的補貼大幅削減兩成，吳小安認為，有關措施可以促進相關產業的發展，指公司早已布局了新能源汽車發展的戰略，將於2020年推出新款新能源汽車，有信心能達到政府要求。

集團早前與法國車廠雷諾組成合資商用車品牌，他表示，可以引進雷諾SUV汽車生產技術，預料有助集團的商用車銷售增長。