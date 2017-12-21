即巿股評 港股直擊

花旗參眾兩院通過稅改，雖然有反對聲音，但對投資市場，又或者侵侵嘅政治生涯，都係一場勝利。美股炒呢個稅改消息炒咗咁耐，隔晚落實稅改，美股反有獲利回吐，不過回吐幅度有限，反映沽壓唔大，只係市場喺聖誕長假前，唔多積極買貨，美股略為回軟好正常。

至於港股今早都幾古惑，早段低開曾跌88點，見過29145點半日低位，當時A股插到咀歪，其後A股回穩兼倒升，帶動港股由跌轉升，半日最多升164點，高見29398點，中午報收29378點，升144點；國指更厲害，升104點，報收11610點。本以為長假期前，港股都係較為納悶，可能喺三兩百點之間上落，但今早嘅走勢，港股似乎有意向上修補之前下跌裂口，或有望挑戰29600水平，至於下面支持位有所上調，短線29100點應唔會再失。

騰訊(00700)企穩400元樓上，半日升1.11%，目前阻力仍然係410元。至於另一火車頭平保(02318)，果然係強中之強，半日升2.5%，話咗企定喺80元樓上，上破82元，新高指日可待。大笨象(00005)維持慢升格局，半日升0.4%，始終未上破80元。但金融股強勢係事實，抖一抖今日又升過，友邦(01299)升1%，建行(00939)跟工行(01398)亦回復升勢。

今日內需股抖氣，話唔定又係上車好機會，反正內需股呢期吸引資金流入，情況好似濠賭股一樣，把握回吐機會搵位上車。內房股噚日尾段急回，今早反彈，不過整個板塊大勢已去，反彈唔等於回復升勢，內房股或需要一段較長時間去整固，暫時唔會將資金投放呢個板塊。

眾安在綫中長線現價可考慮

半新股眾安在綫(06060)靜咗一排，喺65元橫行咗一段時間，現水平應有支持，半日股價升0.9%，現水平買番些少有得諗。眾安早前獲納入恒生綜合大中型股指數成份股，亦因為特殊情況，提早獲納入滬港通及深港通旗下嘅港股通股票名單。眾安咁多大孖沙做後盾，多間券商包括大和、瑞信、招銀國際等紛紛發表報告唱好報告。其實Fintech係目前最熱門投資概念之一，而港股市場上真正Fintech概念股唔多，而眾安在綫更為係當中嘅強者，值得作為中長線之選。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)