港股直擊 即巿股評

隔晚美股偏向下，道指收市跌28點。港股昨日窄幅回吐19點後，今早先低後高，金融股領漲大市，內房股回穩。

恒指今早低開24點，開市後曾跌88點，見29145點半日低，其後回穩轉升，11時後升幅擴大，最多升164點，見29398點，創11月29日以來新高。恒指中午收報29378點，升144點或0.5%，大市成交額481.08億元。

國企指數報11610點，升104點或0.9%。

中央經濟工作會議昨日結束，提出明年8項重點工作，包括深化供給側結構性改革，要推進中國製造向中國創造轉變。A股半日高收，滬指升0.48%；深成指升0.84%。

藍籌金融股領漲，平保(02318)創本月新高，半日升2.5%；滙控(00005)升0.4%；港交所(00388)升1.5%；友邦(01299)升1%；建行(00939)升0.3%；工行(01398)升0.5%；國壽(02628)升1.2%。另外，騰訊(00700)升1.1%；「三桶油」升0.7%至1.8%；吉利(00175)升1.4%。相反，九倉置業(01997)跌1.9%；恒地(00012)跌1.2%；舜宇(02382)跌0.7%。

焦點板塊

內房股：中經會提出，加快建立租購並舉的住房制度、發展長期租賃市場，又指須完善促進房地產市場平穩健康發展的長效機制。多隻重磅內房昨日尾段急挫，今早回穩，融創(01918)彈4.7%；中國恒大(03333)升2.5%；萬科(02202)升2.7%；碧桂園(02007)升1.4%；華潤置地(01109)升0.5%；中海外(00688)升0.6%。二、三線股份方面，新地發展(01030)升6.2%；寶龍地產((01238)升3.5%；中國金茂(00817)和佳兆業(01638)升約3%；富力(02777)升2.4%。

新能源股：多股昨日造好，今早續跑贏。保利協鑫(03800)曾升14.5%，半日升8.1%，集團公布若干潛在投資者有興趣投資光伏材料業務，另正考慮分拆光伏材料業務A股上市；協鑫新能源(00451)升1.9%；金風(02208)升3%；龍源電力(00916)升2.8%；華能新能源(00958)飆5.1%；北控清潔能源(01250)升1.8%。

稅改受惠股：美國國會正式通過稅改法案，多隻在美國有較大業務比重的工業股向上，藍籌萬洲(00288)今早高開7.9%創新高，半日回落升0.7%；創科實業(00669)亦破頂，半日升4.1%；敏華控股(01999)升3.7%；耐世特(01316)升0.4%；敏實(00425)升1.3%；利豐(00494)升0.2%。

焦點股份

青島啤酒(00168)：昨日創兩年高，今早急吐，暫多跌7%，半日跌3.3%。復星國際(00656)旗下附屬公司及其管理的基金以66.17億元收購朝日所持青島啤酒已發行股本約17.99%，每股作價27.22元較昨日收市折讓31.95%。復星國際半日飆7%。

橙天嘉禾(01132)：今早裂口高開18.6%後，最多升24.3%創逾兩年高，半日升17.1%。集團公布，明年1月4日舉行董事會，考慮宣派特別息。

保華集團(00498)：裂口高開17.5%，市前成交額達1.51億元，股價最多升21.6%，半日升11.1%，成交額1.62億元。集團公布，主席兼總裁劉高原昨日以近1.5億元向兩名獨立第三者購入該公司4.98億股，佔已發行股本約9.026%。每股作價0.3元，較昨日收市價0.171元，溢價75.44%。

舍圖控股(08392)：連日下挫，今早曾瀉59.3%見超過一個半月低，半日挫56.8%，為表現最差港股，目前連跌第4日。

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