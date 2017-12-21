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今日 12:10 港股直擊 即巿股評

恒指半日升144點 平保漲逾2%

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隔晚美股偏軟，三大主要指數報跌。港股昨日窄幅回吐後，今早走勢偏好，有逾百點升幅。

恒指今早低開24點，開市後曾跌88點，見29145點半日低，其後回穩轉升，中午收市前最多升164點，高見29398點。恒指中午報29378點，升144點或0.49%，大市成交額481.08億元。

國企指數報11610點，升104點或0.91%。

藍籌股方面，騰訊(00700)站於10天線與20天線滙聚區上，半日升1.11%; 昨日急升的內需股回氣，蒙牛(02319)跌0.88%; 萬洲(00288)開市升7.9%，半日則升0.7%; 滙控(00005)受制80元，今早升0.38%。

內險股普遍造好，平保(02318)創今個月新高，半日升2.49%，為表現最好藍籌。中國人壽(02628)低位反彈1.23%; 另外，新華保險(01336)及中國太保(02601)分別升1.16%及0.92%。

光伏太陽能股受追捧，保利協鑫(03800)擬分拆光伏材料業務於A股上市，今早急升8.06%。集團旗下的協鑫新能源(00451)則升1.85%; 另外，陽光能源(00757)升5.88%; 興業太陽能(00750)則創5個月新高，半日升4.52%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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