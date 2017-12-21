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今日 09:41 港股直擊 即巿股評

【異動股】青島啤吐7% 復星折讓32%入股

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昨日創逾兩年高的青島啤酒(00168)今早急回吐，暫時最多跌7%，見37.2元，現跌4.6%，成交額5170萬元。

復星國際(00656)旗下附屬公司及其管理的基金與朝日集團控股株式會社簽訂協議，以66.17億元收購朝日所持青島啤酒約2.43億股H股，佔該公司已發行股份17.99%。

每股作價27.22元較昨日收市價40元，折讓31.95%。

復星國際逆市造好，暫時最多升3.6%見逾一周高，現升3.2%。

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