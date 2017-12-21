港股直擊 即巿股評

大市假期氣氛濃厚，成交昨日創兩個月低，恒指走勢窄幅待變。

隔晚美股三大指數連續第二日集體下跌，道指收跌28點或0.11%，報24726點。納指微跌2點，報6960點。標普500指數收跌0.08%，報2679.25點。美國國會眾議院於當地時間周三重新投票，以224對201的投票結果順利通過了最終版稅改法案。預計美國總統特朗普將能夠在耶誕節前簽署稅改法案。本次稅改將觸發美國30年來最大規模稅務調整。其中企業稅最高稅率從35%大幅降至21%。

有華爾街分析師指出，自從特朗普贏得競選以來美國股市已經上漲超過25%，部分歸功於市場對稅改計劃的預期，很有可能這已完全在目前股市中得到完全體現，因此觀察美股上升趨勢能否延續到年底，抑或投資者會提早在聖誕節假期前鎖定盈利。

國際油價上升，沙地油長稱，油市最快要到明年下半年才會恢復平衡。紐約期油重上每桶58美元水平，布油升超過1%。倫敦基本金屬多數上漲，LME期銅收漲1.6%，報每噸7048美元；期鋁升1%，期鎳升2%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報79.96元，較本港上日收市升0.66元；騰訊(00700)ADR收報396.29元，跌1.11元；國壽(02628)ADR收報24.24元，跌6仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報10.91元，升3仙；中石油(00857)ADR收報5.42元，升1仙；中石化(00386)ADR收報5.6元，跌1仙。至於電訊股，中移動(00941)昨日逆市升1%，隔晚其ADR收報77.41元，跌0.24元；聯通(00762)ADR收報10.45元, 升5仙。

ADR港股比例指數報29229 ，較周三恒指收市跌5點。恒指昨日全日波幅僅167點，收報29234點，跌19點，成交額縮減至802.83億元，近兩個月以來最低。另外，北水繼續走資，滬／深港通南向額度全日合共淨流出約3.5億元人民幣。股價高於50天線比率的中線市寬上升0.2個百分點至31.1%，繼續在30%的支持區底部附近。恒指短期繼續在20天線附近爭持，支持位參考28900至29000點，即10天線及50天線附近。

焦點板塊

內房股：個別股份昨日尾市急挫，融創(01918)跌逾6% ；恒大(03333)跌近半成，宜留意短期走勢。中央經濟工作會議指出，要完善促進房地產市場平穩健康發展的長效機制，保持房地產市場調控政策連續性和穩定性，實行差別化調控。業內人士認為，從需求側角度看，房地產稅或是長效機制的重要組成部分。

焦點股份

復星國際(00656)：透過旗下多家附屬公司，向日本朝日集團(Asahi)收購青島啤酒(00168)2.43億股H股，佔H股總數的三成七、已發行總股本的一成八。收購作價66億1700萬元，每股作價27.22元，較昨日收市40元，折讓三成二。青島啤昨日收報40元，升4%；復星國際收報16.24元，跌1.2%。

中國綠色食品(00904)：公司接獲康宏環球(01019)提出的傳訊令狀，指在康宏2015年10月的股份配售中，中綠是承配人之一。中錄指，正就事件尋求法律意見，以評估對公司的理據及影響。公司確認並非股份配售的承配人，計劃在明年1月2日或之前，將一份表示公司將會提起訴訟的文件送出，並就申索作出抗辯。股份今日復牌。

花樣年(01777)旗下彩生活(01778)宣布，擬按每股5元配售最多8724.6萬股新股，相當於後者已發行股本約8.76%及擴大後股本約8.06%，集資約4.36億元，淨額約4.35億元用作彩生活一般營運資金及彩生活未來業務擴充。

AV策劃推廣(08419)：今日在創業板掛牌，公司為視像、燈光及音樂解決方案供應商。據輝立資料，暗盤收報0.59元，較招股價0.55元，高出7%。