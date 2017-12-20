港股直擊 即巿股評

隔晚美股回落，A股今日偏軟。港股連升兩日、反彈405點後，今日窄幅上落。聖誕長假臨近，大市成交跌至近兩個月低，下跌股份比例超過五成。

恒指低開54點，開市後曾挫94點，見29159點全日低，其後拗腰向上，上午10時50分後升幅擴大，最多升72點，見29326點全日高，中午收市前再回軟倒跌，半日跌10點，全日波幅僅167點並於上午成形。大市午後偏軟，一度跌88點，逼近上午低位。恒指收報29234點，跌19點或0.1%。大市今日下跌股份比例為56%，上升股比例為44%。

全日成交額跌至802.83億元，較上日減少約139.57億元或14.8%，為10月25日以來新低。另外，今日北水繼續走資，滬／深港通南向額度均呈淨資金流出，全日走資約3.5億元人民幣。

國企指數收報11505點，跌36點或0.3%。

恒指即月期貨收市升54點或0.19%，報29301點，高水67點。

A股反覆低收，滬指跌0.27%；深成指跌0.65%。兩市成交額約3625億元人民幣。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新79點，報24852。

重磅藍籌股偏軟，友邦(01299)跌0.9%；騰訊(00700)跌0.9%；建行(00939)和滙控(00005)跌約0.1%；平保(02318)亦反覆跌0.4%；國壽(02628)跌1%；工行(01398)跌0.8%。相反，中移動(00941)高見77.8元為兩周新高，收市升1%；長實集團(01113)創兩個月高，收市升1.8%；恒生(00011)升1.2%；九倉置業(01997)升2.3%。

焦點板塊

濠賭股：憧憬聖誕新年賭收理想，板塊顯著造好，金沙中國(01928)曾升3.9%，收市升1.6%；銀娛(00027)再創逾三年新高，收市升1%；美高梅中國(02282)亦創逾三年新高，收市升2.3%；澳博(00880)升1.6%；新濠國際(00200)亦創逾3年高，曾升4.9%，收市升2.1%。不過永利(01128)創3年高後，收市倒跌1.6%

內需股：連日跑贏大市，藍籌旺旺(00151)飆升5.6%；萬洲(00288)升1.5%；蒙牛(02319)見逾兩個月高，收市升4.6%；恒安(01044)創逾兩年高，收市升0.7%。另外，華潤啤酒(00291)再創重組後新高，收市升2.1%；達利食品(03799)創新高，收市飆6.1%；康師傅(00322)再創逾兩年高，收市升3.6%；青島啤(00168)創逾兩年高，收市升3.9%；統一(00220)升4.2%；阜豐集團(00546)升2.8%；頤海國際(01579)升3.1%；呷哺呷哺(00520)創新高，收市升4.8%。

中資航空股：板塊升勢欲罷不能，國航(00753)創兩年半高，收市升4.5%，其A股升4.18%；南航(01055)與英國航空宣布航班代碼共享，股價創逾兩年高，收市升5.6%，其A股升1.95%；東航(00670)創逾兩年高，收市升5.8%，其A股升4.1%。內地第三批混改試點快將公布，航空行業為市場預期的熱門板塊之一。

手機設備股：昨日全線回升的手機設備股今日普遍向下，舜宇光學(02382)於100元水平爭持，收市跌1%；瑞聲(02018)跌0.7%。丘鈦科技(01478)曾挫7%，收市跌4.1%，集團以每股10.8元，配售最多2000萬股新股，配售價較昨日收市折讓約3.74%。比亞迪電子(00285)挫5.5%；ASM太平洋(00522)跌0.6%；信利(00732)跌3.9%；昂納(00877)跌2.9%。

重型裝備股：今日顯著造好，中國龍工(03339)見逾一個月高，收市升3.9%，大摩指龍工估值吸引，目標價由2.9元上調至3.6元，續予「增持」評級；相反滙豐環球研究下調龍工目標價至3.5元，維持「持有」評級。另外，三一國際(00631)升7.2%；中國重汽03808)升3.8%；海天國際(01882)升4.3%；濰柴動力(02338)升1.8%；德昌電機(00179)升4.9%。

內房股：個別重磅股尾段急挫，日前批股集資約78.22億元的融創中國(01918)低見27.3元逾3個月低，收市挫6.3%，成交額21.88億元；中國恒大(03333)跌4.8%；萬科(02202)跌1.8%；藍籌碧桂園(02007)跌2.7%。另外，龍湖地產(00960)跌2.2%；雅居樂((03383)跌3.5%。

焦點股份

綠葉製藥(02186)：股價收市急升9.9%，報5.88元創逾一年半高，成交額3.05億元。集團公布，全資附屬煙台綠葉截至今年9月底止首9個月淨利潤6.63億元人民幣，按年升17.5%。

新秀麗(01910)：今早顯著高開6.8%，報38.5元，創上市新高，開市後升幅隨即收窄，收市倒跌1.2%，成交額1.56億元。

金風科技(02208)：午後曾升6.9%，收市升半成，成交額1.79億元，其A股升5.59%。集團宣布，旗下最大風電場澳洲Stockyard Hill項目成功與澳洲國民銀行等9家國際金融機構簽訂無追索銀團貸款協定，獲得接近7億澳元專案貸款。

半新股：焦點股個別發展，易鑫集團(02858)獲瑞信和瑞銀分別首予「跑贏大市」和「買入」評級，目標價同為8.7元，股價曾彈5.5%，收市升3.3%。相反，閱文(00772)曾穿80元，收市跌2.1%；眾安在綫(06060)跌0.3%。另外，遊萊互動(02022)曾升22.5%創新高，收市升21.1%；舍圖控股(08392)瀉28.9%為表現最差港股。

愛康醫療(01789)：今日上市，平開後反覆向上，收市前高見2.67元，較招股價1.75元，高54.3%，收報2.64元，較招股價高50.9%，成交金額4.57億元。不計手續費，一手2000股賬面賺1780元。

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