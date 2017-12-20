內地股市反覆下滑，上證指數終止連續兩日的升勢，3300點得而復失，收市報3287點，跌8點或0.27%，成交1679.62億元(人民幣‧下同)。
北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘135.17億元，賣盤超買盤，流出5.17億元。
深圳燃氣(601139.SH)及永輝超市(601933.SH)均升逾7%，為表現最好「滬股通」股份。
南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:56PM，額度剩餘106.95億元，賣盤超買盤，流出1.95億元。
內地股市反覆下滑，上證指數終止連續兩日的升勢，3300點得而復失，收市報3287點，跌8點或0.27%，成交1679.62億元(人民幣‧下同)。
北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘135.17億元，賣盤超買盤，流出5.17億元。
深圳燃氣(601139.SH)及永輝超市(601933.SH)均升逾7%，為表現最好「滬股通」股份。
南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:56PM，額度剩餘106.95億元，賣盤超買盤，流出1.95億元。
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