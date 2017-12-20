即巿股評 港股直擊

美股通過稅放近尾聲，侵侵嘅政治路上贏出漂亮一仗，至於美股隔晚喺連創兩日新高後抖抖，回吐壓力唔算大，不過夜期同ADR就拖低咗，搞到港股今日都低開。

不過遇上港股係唔上唔落，反彈兩日恒指今日早段低開，一度跌94點，見過29159點又回升，半日最多升72點，高見29326點，啱啱喺噚日高位(29339點)前停落嚟，中午恒指報收29242點，跌10點；國指則跌18點，報收11523點。

重磅股同大市一樣唔上又唔落，騰訊(00700)未能企穩400元大關，暫時繼續整固，經過月初上演屠牛記之後，騰訊相關衍生工具開始歸於平淡，暫時股價唔會有太大上落，今個月餘下時間或者都係喺十元八塊之間上落。至於大笨象(00005)未能企穩80元，又係需要時間整固一吓，只要守住77.8元樓上都唔差，始終金融股受惠加息，資金暫時唔會離開呢個板塊。平保(02318)亦開始進入整固mode，股價喺80元附近上落，阿Man講過中長線仍睇好平保，唔好太介意短線波幅。

上星期阿Man講過年底係旅遊旺季，航空股會再落鑊，幾架紅色飛機呢期跑贏大市，仲齊齊創52周新高，已有貨坐定定，繼續let the profit run。除咗炒年底旅遊旺季，市場亦憧憬航空業或成為下一批混改試點企業，航空股呢期可繼續跑贏大市。至於阿Man整個第四季都睇好嘅濠賭股，話咗回吐係吸納好機會，噚日回一回又係上車機會，今日整個板塊又升過。銀娛(00027)跟永利(01128)齊創三年新高，前者半日升0.5%，後者升0.%。金沙中國(01928)跟新濠國際(00200)追落後，半日前者升1.8%，後者則升1.8%。

除咗濠賭股，阿Man日前亦指出萬洲(00288)受惠美國稅改，兼且內需股近日跑贏大市，有機會再挑戰之前高位，半日升1.3%，美中不足係未能成功升破前高位。至於其他內需股，以食品同飲品股表現較出色，旺旺(00151)半日升4.7%，華潤啤酒(00291)半日升1.3%，創重組後新高。不妨留意逼近今年高位嘅蒙牛乳業(02319)，喺買盤支持下，今年新高可期。

話咗手機設備股已成棄嬰，短線反彈唔使恨，一於當睇佢唔倒，舜宇(02382)又失紅底股，反彈過後半日跌1.8%，向下尋底之勢未變，一日唔完成尋底橫行，暫時唔急於上番車。丘鈦(01478)加入最近配股潮，今早曾跌7%，半日跌4.1%報10.76元，現價仲低過配股價10.8元。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)