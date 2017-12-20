港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數回落，港股連升兩日反彈405點後，今早表現反覆。濠賭、內需和中資航空股表現強勢。

恒指低開54點，開市後曾挫94點，見29159點半日低，其後拗腰向上，上午10時50分後升幅擴大，最多升72點，見29326點半日高，中午收市前再回軟倒跌。恒指中午收報29242點，跌10點，大市成交額416.2億元。

國企指數報11523點，跌18點或0.2%。

A股半日偏軟，滬指跌0.04%；深成指跌0.25%。

藍籌股方面，多隻重磅股偏軟，滙控(00005)跌0.6%；友邦(01299)跌0.8%；騰訊(00700)跌0.6%；工行(01398)跌0.3%；國壽(02628)跌0.8%。相反，平保(02318)曾見81.4元逾一周高，半日升0.3%；中移動(00941)升1%；長實集團(01113)創兩個月高，半日升1.4%；神華(01088)升1.8%。

焦點板塊

濠賭股：憧憬聖誕新年賭收理想，板塊顯著造好，金沙中國(01928)曾升3.9%，半日升1.8%；銀娛(00027)再創逾三年新高，中午升0.5%；美高梅中國(02282)亦創逾三年新高，半日升1.5%；永利(01128)也創3年高，半日升0.2%；澳博(00880)升2.2%；新濠國際(00200)曾升4.9%，半日升2.4%。

內需股：連日跑贏大市，藍籌萬洲(00288)升1.3%；蒙牛(02319)見逾兩個月高，半日升4.6%；旺旺(00151)飆升4.7%。另外，華潤啤酒(00291)再創重組後新高，半日升1.3%；達利食品(03799)創新高，半日升1.4%；康師傅(00322)再創逾兩年高，半日升3.6%；青島啤(00168)創逾兩年高，半日升1.8%；阜豐集團(00546)升3%；頤海國際(01579)升3.1%。

中資航空股：板塊升勢欲罷不能，國航(00753)創兩年半高，半日升3%，其A股升5.46%；南航(01055)與英國航空宣布航班代碼共享，股價創逾兩年高，半日升3.7%，其A股升4.25%；東航(00670)創逾兩年高，半日升2.5%，其A股升6.35%。內地第三批混改試點快將公布，航空行業為市場預期的熱門板塊之一。

手機設備股：昨日全線回升的手機設備股今早普遍向下，舜宇光學(02382)復穿100元水平，半日跌1.8%。丘鈦科技(01478)曾挫7%，半日跌4.1%，集團以每股10.8元，配售最多2000萬股新股，配售價較昨日收市折讓約3.74%。比亞迪電子(00285)挫4.5%；ASM太平洋(00522)跌1.9%。相反，瑞聲(02018)升0.1%。

焦點股份

綠葉製藥(02186)：股價急漲，曾創逾一年半高，半日升7.7%，成交額1.85億元。集團公布，全資附屬煙台綠葉截至今年9月底止首九個月淨利潤為6.63億元人民幣，按年升17.5%。

新秀麗(01910)：今早顯著高開6.8%，報38.5元，創上市新高，開市後升幅隨即收窄，曾倒跌1.9%，半日無起跌，成交額8900萬元。

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