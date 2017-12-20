中資航空股升勢欲罷不能，國航(00753)暫時最多升6.8%，見9.8元創兩年半高，現升4.9%，成交額1.29億元，其A股升5.2%。
南航(01055)曾升7.3%，見8.15元創逾兩年高，現升4%，其A股升3.1%。南航與英國航空宣布航班代碼共享。
東航(00670)曾升半成，見5.45元創逾兩年高，現升3.9%，其A股升5.69%。
內地第三批混改試點快將公布，航空行業為市場預期的熱門板塊之一。
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