港股直擊 即巿股評

勵晶太平洋(00575)早段跑出，暫時最多升一成，見0.39元，現升8.4%，成交額537萬元。

集團公布，收到治療早洩處方FortacinTM製造商PSNW之確認，按300公升規格製造之合共總數不少於三個程序驗證批次之產品符合現時已註冊發布標準。

現時情況為，FortacinTM產品首次在法國、德國、意大利、葡萄牙及西班牙各國進行商業銷售後，訂於明年3月，總額400萬歐羅(3666萬港元)款項將成為集團應收Recordati款項，而毋須預扣倘按300公升規格製造之三批產品不符合標準而先前可能預扣之100萬歐羅(913萬港元)。

集團指，藉按300公升規模製造產品之程序驗證，集團及其商業夥伴現時已實現在歐洲大陸進行商業發布之準備階段之又一里程碑，且現時已從現有可行之FortacinTM之大規模製造中作出重大商業上可行的經濟性改進。

集團表示，為實現於明年3月Recordati在法國、德國、意大利、西班牙及葡萄牙首次推出，隨後於明年下半年在希臘、羅馬尼亞、捷克共和國、斯洛伐克共和國及波蘭推出，以及於未來數年在歐洲其他地區、俄羅斯、獨立國家聯合體及北非部分國家推出，PSNW上周開始製造Recordati之FortacinTM首次推出訂單。

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