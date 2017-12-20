港股直擊 即巿股評

港股連升兩日，惟兩日成交均不過一千億，臨近聖誕長假交投偏淡，滬/深港通南向四個月來首度錄得淨流出，料大市今日早段跟隨隔晚港股預託證券(ADR)走軟。

隔晚美股三大指數集體回落，脫離紀錄高位。道指收跌37點，報24754點。納指收跌0.44%，報6963點。標普500指數收跌0.32%，報2681點。美國眾議院投票通過稅改法案，符合市場預期。美國參議院隨後將對其進行投票。

美國白宮新聞秘書桑德斯表示，期待國會參議院周二稍後就稅改議案投票；總統特朗普有望未來數日內就簽署參眾兩院批准的稅改議案為法案；美國國稅局已經準備好就新的稅改計劃採取行動；美國民眾將在明年2月看到稅改帶來的好處。

經濟數據方面，美國11月新屋開工戶數升至逾一年新高，營建許可也好於預期。美國三季度經常賬赤字意外降至三年最低水平。

蘋果股價收跌1.1%，華爾街投行野村極訊(Nomura Instinet)將蘋果評級由「買入」下調至「中性」，認為iPhone周期已接近尾聲。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報79元，較本港上日收市跌0.35元；騰訊(00700)ADR收報397.56元，跌3.64元；國壽(02628)ADR收報24.45元，跌0.1元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報10.9元，無升跌；中石油(00857)ADR收報5.39元，跌3仙；中石化(00386)ADR收報5.57元，跌1仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報76.99元，升0.14元；聯通(00762)ADR收報10.53元，升5仙，公司公布11月4G淨上客量505.1萬戶，按月跌1.02%；累計客戶1.7億戶。

ADR港股比例指數報29136，較周二恒指收市跌117點或0.4%。恒指昨日午後曾升288點，高見29339點，惟未能攻破本月高位29367點，收報29253點，升203點或0.7%，連升兩日進賬405點。股價高於50天線比率的中線市寬上升1個百分點至30.9%，重返30%之支持區底部之上，反映大市內部質素略有改善。恒指短期阻力參考11月底之下跌裂口頂部29563點，支持位為50天線約28900點附近。北水四個月來首度走資，全日仍共錄約2.1億元人民幣資金流出。

焦點股份

丘鈦科技(01478)：公布以每股配售價10.8元，配售最多2000萬股新股，集資淨額2.14億元，配售價較該股昨日收市價11.22元，折讓約3.74%。股價昨日收市升9.4%。

星辰通信(01155)：宣布以先舊後新方式，按每股0.46元配售最多6233萬股，相當於擴大後股本約7.41%，集資淨額約2810萬元，用於償還債務。配股價較昨日收市價每股0.55元有約16.36%折讓。

都市麗人(02298)：公布主要股東、主席兼行政總裁鄭耀南於昨日及今日，透過其全資擁有的大成投資，按平均價每股約2.8382元，從市場上購買入該公司合共50萬股，涉資約141.91萬元。