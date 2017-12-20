即巿股評 港股直擊

昨日恒指高開143點後，升幅一度擴大至近300點，見29339點，逼近本月高位，全日升203點，但仍受制30000點阻力。自港股由30000點高位回落，不少投資者擔憂港股是否見頂，但筆者認為港股的升浪至少可再維持多一至兩年，情況有點像04年至07年的升浪。其實早在加息周期展開前，筆者已多番強調，踏入加息週期是股市升浪的展開，而只要加息周期尚未完結，港股的升浪便未完結，整個升浪中雖會有調整，但調整後仍會有力再上。

一直以來，只要港股升浪持續，新股潮也會持續，只要有質素的新股便十分值得留意。臨近年尾再有優質新股登場，瑞豐動力(02025)近日宣布主板招股上市，該公司為內地首屈一指的汽車發動機缸體製造商，以2016年銷量計，公司約佔中國缸體總銷量的3%，為內地第四大缸體製造商。內地最近實施了一系列政策以支持內地汽車行業發展，特別是「《中國製造2025》」的總體規劃，制定了政府升級內地汽車行業的目標，對瑞豐動力未來的發展十分有利。

瑞豐動力除了在行業具領先地位外，更十分著重研發，目前該公司在發動機缸體和缸蓋製造的相關自行開發生産設備和流程方面已擁有12項中國專利。此外，公司亦與中國領先大學及研究機構建立了戰略合作關係，以增強研發能力。由於技術多年來不斷提升，自然能留住優質客戶，翻查資料所見，瑞豐動力與客戶的關係十分牢固穩定，而且客戶群皆為中國的多家頂尖汽車製造商，包括江鈴汽車及長城汽車等，而瑞豐動力去年64.9%的收入便是來自維持五年以上關係的客戶。

值得留意的是，有傳瑞豐動力是次招股更不乏大有來頭的「捧場客」，如河北省國資委授權的國有資產授權經營機構國富投資集團，河北旅遊集團，中國再保險，將作為瑞豐動力是次集資的錨定投資者，而惠理(Value Partners)亦會以戰略投資者身份入股。

該股招股價介乎1.6至1.68元，每手2,000股，入場費3,393.86元；計劃發售2億股股份，其中1.8億股為國際配售，2,000萬股為本港公開發售，招股時間於周二(18日)至周五(22日)，預計於明年1月4日公布發售結果，1月5日掛牌。此股基本因素佳，加上有機構投資者入股支持，屬近期最值得留意的新股之一，值博率甚高。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益