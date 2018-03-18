即巿股評 港股直擊 國際財經

恒指周五低開166點，其後跌幅一度收窄至148點，見29017點，卻已是全日高位，不久再受壓，並失守兩萬九關口，最多曾挫427點，低見28738點，尾市跌幅收窄，恒指收報28848點，仍跌318點(1.09%)。大市全日成交1264.74億元，上升股票僅佔39%。

從技術走勢角度分析，恒指過去一星期雖出現超賣反彈，惟未能成功突破成交密集區頂部，即約29200點水平，周五收市跌穿50天線(約28855點)，短期走勢料繼續反覆。如同本欄早前指出，當恒指接近區間頂部附近，投資者可考慮減磅，並收緊風險管理。

美國聯儲局過去一周進行兩年來第五次加息，把聯邦基金目標利率上調到1.25厘至1.5厘，強調未來將繼續循序漸進加息；歐洲央行則大幅調高經濟增長預測，包括把2018年GDP增幅從1.8%上調至2.3%，但預期通脹至2020年仍達不到官方定下的2%目標水平。

值得注意的是，金融市場對美國加息的反應頗為微妙。聯儲局宣布加息後，美滙指數弔詭地再度失守94水平。反映聯儲局官員對利率預測的點陣圖【圖】顯示，有關看法大致與9月時相同，參考中位數，該局估計2018年加息3次、2019年再加2次，長期利率預測為2.75厘；然而，加息預期未能刺激美滙指數走高。

市場似乎認為聯儲局並不急於收緊貨幣政策，利率期貨市場顯示投資者傾向相信明年加息幅度為「兩次起、三次止」(假設每次加息25個基點)，加上美國核心CPI按年增幅從10月的1.8%回落至1.7%，通脹低企緩解了明年加息的迫切性。

歐洲央行收水進程也搶去不少目光。歐央行雖然按兵不動維持息口不變，卻宣布從元旦起把每月資產購買規模從600億歐羅縮減到300億歐羅，至少維持到明年9月。彭博進行的調查顯示，大部分受訪者估計歐央行於明年第四季正式結束量化寬鬆，2019年重新展開加息周期。

儘管這只是市場一廂情願的想法，惟歐洲收水預期已成為支撐歐羅的重要理由，正如2014年下半年至2015年3月市場熱切討論美國何時收緊貨幣政策，美滙指數從80升至破百水平。歐羅是美滙指數第一大權重貨幣，歐羅上揚自然抑制了美元上升的動力。

相比真實的加息和收水行動，滙市投資者似乎更愛炒作帶有無限想像空間的「預期」。不過，若特朗普稅改如期落實，有可能再一次令市場預期逆轉。美國稅改包括對美國企業境外資金徵收較低的滙回稅(Repatriation tax)，令目前停泊在海外的2.5萬億美元或逐步回流本土，有利美元最快明年稍後時間轉強。猶記得今年初市場一面倒看好美元造成「擠擁交易」之際，美滙指數卻反高潮由年初1月3日所創的103.21高位回落，迄今累積跌幅達9.8%；目前「看淡美元」成為新的「擠擁交易」，來年隨時又再滿地眼鏡碎。

信報投資研究部

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