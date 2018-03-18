港股直擊 即巿股評

美國上月零售數據強勁，但稅改或有阻滯引起市場憂慮，美股周四收市向下。內地股市周五亦回落。港股方面，恒指失守29000關後跌幅擴大，一度跌超過400點，尾市跌幅略為收窄，即市向上阻力留意20天線約29202點，支持參考50天線約28850點。

資金流方面，周四恒指好倉有逾6200萬元流入，同日淡倉流入逾1800萬元，累計5天，好倉流出逾2800萬元，淡倉流入逾9700萬元。

讀者如看好恒指，可留意牛證(62412)，收回價28368點，行使價28218點，18年11月到期，兌換比率12000。相反，讀者如看淡恒指，可留意熊證(61542)，收回價29538點，行使價29688點，18年4月到期，兌換比率12000。

重磅股略回 騰訊平安跌逾2%

重磅股周五普遍回吐，近日的市場焦點騰訊及平安皆回落，早段資金在低位吸納其認購證及牛證捕捉反彈機會，惟尾市兩股續捱沽，以日內較低水平報收。

內險股中國平安(02318)失守78元。向上觀望重上80元的機會，支持參考約75元。資金近日持續流入平安認購證上，周四有逾3600萬元流入平安認購證，5日累計流入逾2億元，屬較矚目的資金流。看好可留意平安購(19157)，行使價91.08元，18年5月到期。或平安牛(62381)，收回價74.68元，行使價74.08元，18年6月到期。

另外，近期走勢反覆的騰訊，股價周五早段一度力守390元，惜午市再失390元。向上觀望重上400元的機會，支持參考10天線約388.3元。周四有逾840萬元資金流入騰訊認購證，5日累計流入逾5000萬元。看好可留意騰訊購(19159)，行使價461.88元，18年5月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(19160)，行使價365.28元，18年5月到期。

北水略減滙控內銀跌

市場憧憬美國加息對金融股或會受惠，但受大市偏軟影響，滙豐(00005)周五失守79元，未能守於80元以上。向上阻力留意近日高位80.4元，支持參考78元水平。周四有逾2000萬元資金流出滙豐認購證，5日累計流入逾9200萬元。看好可留意滙豐購(19659)，行使價88.05元，18年4月到期。或滙豐牛(66883)，收回價75.58元，行使價74.58元，18年9月到期。

另外，近日向好的內銀股，周五普遍回吐逾1％。建行(00939)周五早段失守6.9元，但仍守於多條平均線之上。向上阻力留意7元水平，支持參考6.8元水平。周四有近680萬元資金流出建行認購證，5日累計流入逾2200萬元。看好可留意建行購(18216)，行使價7.76元，18年3月到期。或建行牛(66676)，收回價6.47元，行使價6.37元，18年9月到期。

近期獲北水支持的工行(01398)，周五亦跌逾1％，結束5個交易日升勢，大致於6.2元樓下整固。工行在周四再錄約6.4億元內地資金，通過「滬港通」和「深港通」南向渠道流入。向上阻力留意6.3元，並觀望6元能否建立支持。周四有逾1200萬元資金流出工行認購證，5日累計流出逾90萬元。看好可留意工行購(18532)，行使價7.19元，18年4月到期。或工行牛(63562)，收回價5.83元，行使價5.73元，18年9月到期。

至於中行(03988)，周五跌逾1%，連失10天和20天線。向上阻力留意一個月高位3.9元，並觀望3.7元能否建立支持。周四有逾340萬元資金流出中行認購證，5日累計流入逾320萬元。看好可留意中行購(23495)，行使價4.29元，18年5月到期。或中行牛(62830)，收回價3.49元，行使價3.41元，18年9月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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