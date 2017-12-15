港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數低收，港股昨日回吐55點後，今日進一步失守50天線。大市成交額增加近19%，下跌股份比例逾六成。

恒指今早低開166點，其後跌幅一度收窄至148點，見29017點全日高，其後受壓失守兩萬九，半日收市前曾挫363點見半日低，失守50天線(約28855點)和10天線(約28814點)滙聚區，中午跌332點，午後進一步跌穿上午低位，最多跌427點，見28738點全日低，尾段一度跌不足300點。恒指收報28848點，跌318點或1.1%，連跌兩日累挫373點或1.3%。大市今日下跌股份比例達61%，上升股比例為39%。

總結全周，恒指升208點或0.7%。

全日成交額1264.74億元，較上日增加約200.12億元或18.8%。

國企指數收報11365點，跌165點或1.4%。國指全周升76點或0.7%。

恒指即月期貨收市跌409點或1.4%，報28790點，低水58點。

A股今日亦受壓，滬指跌0.8%；深成指跌1.01%。兩市成交額約3767億元人民幣。總結本周，滬指累計跌0.72%，連跌5個星期，累計跌166點或4.85%。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新升49點，報24606。

重磅藍籌股向下，滙控(00005)跌1.2%；友邦(01299)跌0.4%；騰訊(00700)跌2.1%；中移動(00941)跌0.2%；港交所(00388)跌1.1%。另外，中銀香港(02388)跌1.6%；中海油(00883)跌1.8%；舜宇光學科技(02382)跌1%，全周累計跌12.07%，為藍籌跌幅王，晉身藍籌兩周以來累挫22.7%。相反，長實(01113)升0.5%；蒙牛(02319)升0.5%；九倉(00004)升0.4%；領展(00823)升0.1%。

焦點板塊

中資金融股：今日領跌大市，建行(00939)跌0.9%；工行(01398)跌1.6%；中行(03988)跌1.3%；平保(02318)跌2.2%；國壽(02628)跌2.2%，5股拖低大市99點。郵儲銀行(01658)今早市前錄得多手共7.35億股交叉盤，每股作價4.05元，涉及金額29.77億元，股價收報4.04元創上市新低，跌幅4.9%為表現最差國指成分股，成交額36.66億元。另外，廣發証券(01776)創逾年半低，收市跌1.7%；招行(03968)跌2.7%。

內房股：融創中國(01918)以先舊後新方式配售2.515億股，集資約78.22億元，配售價31.1元較昨日收市有約11.9%折讓，股價低開10.3%後，最多挫11.2%，收市跌10.6%，成交額117.29億元排第一。其他內房亦受壓，中海外(00688)跌1.2%；華潤置地(01109)跌1.4%；碧桂園(02007)跌2.1%；萬科(02202)跌1.4%。另外，中國金茂(00817)跌4.2%；世房(00813)、雅居樂(03383)和遠洋集團(03377)跌逾3%。

汽車股：全線跑輸，吉利(00175)跌2.9%；長汽(02333)跌1.2%；北汽(01958)跌4%；廣汽(02238)挫3.6%；東風(00489)跌1.7%；華晨(01114)曾插8.1%，見18.36元創逾4個月低，現挫5.4%。中汽協日前預計，汽車業2017年全年產銷量分別達2900萬輛，按年增長3.5%，較年初預測的增長半成低，反映今明兩年車市微增長已成定局。

醫藥股：多隻強勢股回落，金斯瑞生物科技(01548)曾升5.1%，見14.9元創新高，收市倒跌1.8%，成交額3.99億元；石四藥(02005)曾升1.5%，見5.28元創新高，收市倒跌0.4%。另外，康哲藥業(00867)跌3.8%；中國生物製藥(01177)挫4.4%；日前遭控股股東減持的藥明生物(02269)跌1.8%；石藥(01093)跌2%；中國中藥(00570)跌1.8%；麗珠醫藥(01513)跌3.9%。

濠賭股：今日逆市爬升，銀娛(00027)創逾3年高，收市升1.8%，為表現最好藍籌；金沙中國(01928)升0.2%；永利澳門(01128)創逾3年高，收市升1.9%；新濠國際(00200)升1.1%；澳博(00880)升0.7%。

焦點股份

利豐(00494)：以總代價11億美元(約85.36億港元)出售傢具、美容和毛衣產品業務予主要股東馮氏控股及弘毅基金合組的公司，完成後擬派特別息每股0.476元。股價創逾一年半高，收市升8.6%，成交額5.65億元。

中芯國際(00981)：今早曾升5.1%，收市升2.4%。中芯兩名主要股東大唐電信科技產業及國家集成電路基金將行使優先認購權，兩者分別有意認購額外永久次級可換股證券，認購金額分別為2億美元及3億美元。

中船防務(00317)：逆市急飆10.2%，報12.28元。其A股(600685.SH)續停牌，昨日公布將於12月20日召開關於重大資產重組事項的投資者說明會。另外，中船防務母企中船集團、中國人壽集團與建設銀行在北京簽署《中船集團降槓桿暨市場化債轉股投資協議》，合力推進市場化債轉股業務。

新股：今日5股上市，當中遊萊互動(02022)表現最好，高收7.9%，不計手續費，一手賺200元。申酉控股(08377)高收4%。中國教育集團控股(00839)低收1.9%。河北建設(01727)平收報4.46元。建鵬控股(01722)低收15.6%。

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