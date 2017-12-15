港股直擊 即巿股評

本周市場在意的上市新股，應是在周一(11日)上市的日清食品(01475)，行業定位為中港優質即食麵市場，早於1984年已在香港設立營業據點，至今已有33年歷史。「日清」和「公仔」是集團兩大核心企業品牌；集團又有五大旗艦產品品牌，分別是「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」。正因上述產品品牌已深入民心，所以不少散戶對集團上市後的股價表現滿有期望。然而招股反應卻沒有預期中熱烈，如此家傳戶曉的企業，於公開發售之認購率不但未能錄得逾百倍，更連50倍也沒有，實際只有33.65倍，在觸發配售部分回撥機制啟動後，公開發售部分由原來配額約2686萬股，上調至約8057萬股，佔招股規模30%。

股份屬散戶愛股線索

不過若有細察招股結果發布，便知這的確是散戶愛股，今次公開發售部分有甲組和乙組之分，認購金額為500萬元以上，會納入乙組的大額申請，其中認購最少的46人為150萬股，按招股價上限4.21元計算，每人涉資不少於631萬元，即或借足九成孖展，也要斥資逾63萬元，反映在乙組認購股份的全屬大戶，合計只有104人。他們認為約3.19億股，佔公開發售認購總額約9.04億股為35.27%，由於連五成也沒有，暗示此股被「圍貨」機會不大，可理解為主流認購股份的就是散戶。另可留意此股有多達八名基石投資者認購股份，合共約7156萬股，佔配售股份約1.88億股近四成，佔招股規模為26.64%，實則與公開發售配額佔招股規模30%之差別不大，不排除基於如此考慮，所以管理層已接近招股價下限的3.54元上市，較下限價3.45元差距不足3%。

殼價分析股份合理值

雖然以低價上市，股價仍是「潛水」，上市首日開報3.2元，較上市價低近一成，此價於競價時段產生，成交量為719萬股，涉資超過2300萬元，應是大戶成盤，賬面損失超過244萬元，似乎有人用「以本傷人」的方式在刻意壓價。截至12月13日為上市首三日，高位僅為上市價3.54元，成交量只有8.3萬股，即或全數股份皆是換手一次，佔招股規模僅為0.03%，就算不計交易成本，能平手離場的人最多也不過是23名而已。面對如此股價表現，相信不少散戶感到困惑，但若有仔細分析招股書上的財務資料，便知道股價表現符合預期。早於招股最後一天(12月4日)上午11時筆者透過視頻直播分析此股，截至今年6月底集團資產淨值約23.56億元，集資淨額則介乎8.81億至10.80億元，並考慮到主板股份普遍「殼價」不少於5億元，相對發行股數約10.74億股，計出股份合理值為3.48至3.67元，較招股價3.45至4.21元產生折讓0.89%至溢價14.84%，暗示只要輕微高於下限價上市，便會出現上市價定位偏貴的情況。

已持貨讀者不用灰心

觀乎招股結果顯示集資淨額最終約9.04億元，計出股份合理值為3.5元，故此上市價3.54元為溢價1.06%，即就基本分析股價短期上揚機會不大。然而，筆者想指出於12月12日中央結算系統(簡稱CCASS)顯示約3.07億股，較招股規模約2.69億股多出超過3827萬股。而集團董事長、首席執行官兼執行董事安藤清隆和員工信託合計持股僅約1188萬股，暗示有兩種可能性，其一是惟一大股東Nissin Foods Holdings Co. Ltd.(佔權73.89%)已將部分股份放進CCASS；其二是集團將會行使超額配股權，屆時招股規模變成約3.09億股，與上述約3.07億股只差201.40萬股，暫看第二種可能性出現機會較大，那麼就是有人看到以12月13日收報3.39元，賬面要蝕4.24%之際，仍選擇承接股份，令人聯想到日後有托價散貨的可能，所以認為已持貨的讀者毋須灰心，考慮到基石投資者持股的禁售期為上市首六個月，預期最遲於禁售期解除後，就能望見股價上揚的時機。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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