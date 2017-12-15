下午2時後，港股進一步跌穿上午低位，跌幅超過400點，暫時最多跌407點，見28758點。截至下午約2時26分，恒指報28771點，跌394點或1.4%，大市成交額799.86億元。
國企指數報11330點，跌200點或1.7%。
A股，滬指跌0.87%；深成指跌1.06%。
藍籌股方面，滙控(00005)跌1.1%；建行(00939)跌1.3%；平保(02318)跌2.7%。
騰訊(00700)跌1.9%。
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下午2時後，港股進一步跌穿上午低位，跌幅超過400點，暫時最多跌407點，見28758點。截至下午約2時26分，恒指報28771點，跌394點或1.4%，大市成交額799.86億元。
國企指數報11330點，跌200點或1.7%。
A股，滬指跌0.87%；深成指跌1.06%。
藍籌股方面，滙控(00005)跌1.1%；建行(00939)跌1.3%；平保(02318)跌2.7%。
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