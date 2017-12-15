即巿股評 港股直擊

講咗十萬九千七百次，港股一直喺生死邊沿，一定要睇實29200呢一關，噚日恒指報收29166已經響起警號，加上內地股市仲係樣衰衰，只要美股有乜閃失，港股反彈隨時終止，結果隔晚美股一腳軟，港股今早即裂口低開。

恒指今日低開166點，開市後都冇乜點彈，最高都係29018點，其後內地股市愈壓愈低，港股跌幅亦擴大，失守二萬九關後拾級而下，最多跌363點，低見28803點，勉強守住28800點，中午報收28833點，險守10日線(28812點)，但20日線(29201點)一失已去到沙頭角咁遠，50日線(28855點)則接近10日線。國指報收11353點，跌177點，10日線(11375點點)都已失守。再失29200水平，可能反彈已告一段落，話咗一日唔回補下跌裂口企穩，大市仍反覆，要唔要再試上次低位又未必，可能呢個月餘下時間就喺28600-29400之間上落。

金融股喺美國聯儲局加息後，好似放完煙花咁玩完，噚日回吐跌有限，今日堅插，建行(00939)及工行跌幅超過1%。另外兩隻重磅金融股大笨象(00005)同平保(02318)亦分別跌1.1%及1.5%。噚日兩股唔能夠企穩80元已經有啲棘手，今日再回，平保睇住條10日線(77.6)，大笨象要望住78元不能失。

內房股講咗純屬反彈，切忌諗多咗，融創(01918)趁反彈配股，今日一開市已見裂口，暫時守住配股價，但已拖累整個內房板塊彈完又散過，只有合景泰富(01813)因上月預售額按年勁升一個開，股價逆市升2.2%，追貨唔好問，反而諗吓仲有貨要唔要借機遁。

話咗濠賭股呢期最勁，雖然今朝唔少濠賭股跟市跌，但大部份已收復失地甚至逆市上升，呢個板塊堅持坐定定，有錢剩。另一強勢板塊醫藥股今日腳軟，要好似關心男女朋友咁到實，一旦走勢逆轉，先套利鬆人。

呢期北水喺科技股插水之際，仍然起勢咁買中芯國際(00981)，中芯國際半日逆市升2.7%，兩名主要股東行使優先認購權，即係話呢啲位睇好先行使，而中芯喺股價14元調整至最低10元，可能已完成調整，可以吼位跟大戶11附近上車。另一隻半導體股ASM太平洋(00522)逆市上升2.6%，目前又係接近呢兩個月低位，不過吼位103元樓下搵位上車，跌穿100元止蝕，博佢彈番上110元。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)