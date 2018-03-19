即巿股評 港股直擊

讀者區先生問：「以12000元月供6隻股票，包括騰訊(00700)，恒生銀行(00011)，銀河娛樂(00027)，華人置業(00127)，中華煤氣(00003)及盈富基金(02800)。我現在35歲，想月供10年，是否可行？整個組合可以嗎，要轉換那隻股份？我已經供了一年，如果加多隻港鐵(00066)，可以嗎？」

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「首先要了解月供股票的意義，就是避免承受太大的風險，尤其大市波動時，能夠有平均的入市法。惟近年市況波動大，大升之餘，當周期向下時，會大跌至底部。若以近周期頂部進行月供，會拉高入市平均價，我建議作出一些調節。當大市到周期頂部時，減低月供的比例，甚至停供待調整過後低吸。另一方面，我覺得你的組合需要作出一些調配，我不太建議加入港鐵。至於，騰訊已經超出價值，應該先行獲利剔除或減少月供比例，銀娛更是值得獲利停供，恒生可以視乎情況，但因估值太昂貴，都是建議停供。而我會建議整個組合可加入石油股，特別是中海油(00883)及中石油(00857)，另外亦可考慮黃金ETF及聯想集團(00992)。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「閣下的月供股票組合，恒生及中華煤氣屬穩定增長型，銀娛及騰訊屬高增長型，而盈富基金即買入51隻成分股，均可繼續持有；惟華人置業可否繼續以月供型式買入，筆者則抱有疑問。該股近年不斷加注恒大地產(03333)，現已持有後者6.34%股份，即8.34億股，以周五(15日)收市價計，約208億港元，貼近現時華人置業的總市值(239億港元)，因此恒大股價表現對華人置業極為重要。由於筆者對未來一年內房股持審慎態度，不建議繼續買入。至於買入港鐵，則屬可考慮之選，主因該股業務向來穩定，2019年中通車的沙中線有助增加客流量，上蓋項目亦成市場憧憬，加上不計及今年派發的特別股息，亦有近3厘水平，未來十年均可視為穩定增長型股份。」

梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長

「讀者組合除華人置業外，其他所選的股票其實已包含在盈富基金內，而獨立所選的5隻成份股佔恒指約15%比重，看來讀者取態是平穩中尋求進取，又可貼近市場訊息之喜好，但筆者略嫌組合複雜且重叠，建議把4成資金投於盈富基金、3成資金現時只月供騰訊，盈富基金能享受港股之升幅與受惠傳統舊板塊，而騰訊受惠於新科技行業板塊，餘下3成資金投放於其他區域基金，例如中國A股基金、歐洲或能受惠能源價格升幅之俄羅斯基金，且讀者有意以一個10年期為目標，不要忘記出發點是增值，但首要保本之重要，最好能以簡單地達至上述目標，重複選擇太多未必是好事，不要把簡單變得複雜化，而3成於海外也有利分散風險。

選華人置業相信貪其派特別股息，此特殊動作非持久也對公司長遠未必建康，兼且以月供碎股收集，更難受惠趕及短期特別息之惠，如組合添加港鐵即每月加碼港幣2000元，建議反而把此注一半於海外基金另一半加進盈富基金。讀者惟要留意建倉10年期，最少每年檢討一次組合，現今市場瞬息萬變已很難以不變應萬變。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。