港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數低收，港股昨日回吐55點後，今早進一步下挫，復失50天線和10天線滙聚。

恒指今早低開166點，開市跌幅其後一度收窄至148點，見29017點半日高，其後受壓失兩萬九，上午10時後跌幅突破300點，半日收市前跌勢進一步加劇，最多挫363點，見28803點半日低，失守50天線(約28855點)和10天線(約28813點)滙聚區。恒指中午收報28833點，跌332點或1.1%，大市成交額643.08億元。

國企指數報11353點，跌177點或1.5%。

A股亦受壓，滬指跌0.85%；深成指跌1.09%。

重磅藍籌股向下，滙控(00005)跌1.2%；友邦(01299)跌0.6%；騰訊(00700)跌1.5%；中移動(00941)跌0.4%；港交所(00388)跌1.3%。另外，中銀香港(02388)跌1.6%；中海油(00883)跌2.3%；吉利(00175)跌2.3%。相反，藍籌中僅兩股有得升，銀娛(00027)創逾3年高，半日升0.7%；舜宇(02382)升0.5%。

焦點板塊

中資金融股：今早領跌大市，建行(00939)跌1.1%；工行(01398)跌1.6%；中行(03988)跌1.8%；平保(02318)跌1.5%；國壽(02628)跌2%，5股拖低大市100點。郵儲銀行(01658)今早市前錄得多手共7.35億股交叉盤，每股作價4.05元，涉及金額29.77億元，股價創上市新低，半日挫4.2%為表現最差國指成分股，成交額33.518億元。另外，廣發証券(01776)創逾年半低，半日跌2.9%。

內房股：融創中國(01918)以先舊後新方式配售2.515億股，集資約78.22億元，配售價31.1元較昨日收市有約11.9%折讓，股價低開10.3%後，最多挫11.2%，半日跌9.5%，成交額106.07億元。其他內房亦受壓，中海外(00688)跌0.6%；華潤置地(01109)跌1.4%；碧桂園(02007)跌1.2%；萬科(02202)跌1.7%。合景泰富(01813)上月預售額約38.46億元人民幣，按年增1.01倍，半日逆市升2.2%。

焦點股份

利豐(00494)：以總代價11億美元(約85.36億港元)出售傢具、美容和毛衣產品業務予主要股東馮氏控股及弘毅基金合組的公司，完成後擬派特別息每股0.476元。股價創逾一年半高，半日升8.6%，成交額3.19億元。

中芯國際(00981)：今早曾升5.1%，半日升2.7%。中芯兩名主要股東大唐電信科技產業及國家集成電路基金將行使優先認購權，兩者分別有意認購額外永久次級可換股證券，認購金額分別為2億美元及3億美元。

中船防務(00317)：半日逆市急漲11%，成交額4320萬元。其A股(600685.SH)續停牌，昨日公布將於12月20日召開關於重大資產重組事項的投資者說明會。另外，中船防務母企中船集團、中國人壽集團與建設銀行在北京簽署《中船集團降槓桿暨市場化債轉股投資協議》，合力推進市場化債轉股業務。

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