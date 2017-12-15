港股直擊 即巿股評

高盛發表報告，認為推動內房股強勁股價表現的因素，在2018年仍然有效，調整多隻股份評級及目標價。

高盛指，內房股股價經過今年頭九個月之強勁表現後，過去三個月平均回落約一成，相信是因為市場憂慮信貸偏緊以及加大政策調控。該行認為，雖然內房股估值已上升，但仍然見到明年在緊縮周期下推動股價之因素，包括宏觀經濟環境支持、較低線城市提供較好的增長機會，以及該行覆蓋之房企持續取得市場佔有率，估計為未來兩年平均帶來每年20%之每股盈利增長。

高盛更新內房股盈利預測及12個月目標價，以反映2018年底之每股資產淨值預測、新土地收購，以及對平均銷售價格及滙率之假設。該行把碧桂園(02007)評級由「中性」上調至「買入」，目標價由12.1元升至17.6元，認為最受惠於三四線城市機會；另外把中國恒大(03333)評級由「沽售」上調至「中性」，目標價升至26.5元，認為財務風險已見頂。

另外，高盛重申富力地產(02777)及遠洋集團(03377)「買入」評級，前者維持在「確信買入」名單內，目標價23.8元；SOHO中國(00420)評級由「中性」降至「沽售」，認為缺乏催化劑；中海宏洋(00081)評級由「買入」降至「中性」。此外，高盛將中國海外(00688)從「確信買入」名單中剔出，但維持「買入」評級，目標價由35.2元上調至36.1元。

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