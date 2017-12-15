即巿股評 港股直擊

噚日恒指高開之後走勢唔多好，不過見到恒指牛熊證街貨圖同日線圖上嘅技術分析，估計大市似乎想向上行；一旦如是的話，就分分鐘出現一個「V」型反彈，於是一如以往嘅入市策略，吼恒指5分鐘圖見超賣時就入牛證，而噚日的確有三個時間出現過，包括朝早10點5分、11點5分同埋下晝1點45分，之後就再無見過超賣嘅Good Timing啦。

入唔到嘅，依家10點22，見到恒指跌逾300點應該會大嗌好彩買唔到；買到嘅都唔使唉唉聲嘅，見今朝個下跌裂口無走人，諗住博裂口下挫完之後，因技術指標出現嚴重超賣而作技術反彈，繼而打算到時先至放走住水牛嘅話，坦白講喺9點55分時見到恒指再上返去29005點時，但5分鐘圖上嘅SlowSTC(14,3)彈唔起都估到應該伏咗。都係嗰句：輸唔緊要，知道自己輸乜先至重要。

臨完2017年都要交多次學費都算，反正都唔係大注(小妹有幾何叫人大注買、瞓身賭架！)，沉住氣再開返恒指牛熊證街貨圖睇，依家10點26分，恒指現價28856點，下方牛證最貼價嘅係28700至28799點，呢度有相當於328張期指，同現價比只係爭156點咋；如果再落多100點嘅話，就到咗28600至28699點，呢度有相當於1072張期指，對於大戶嚟講，或者呢度就係佢哋開Christmas Party嘅大餐。

至於上方熊證，最貼價就係29300至29399點，呢度有相當於23張期指，同現價比較嘅話就相差成543點；雖則係29400至29499點係重貨區，呢度有相當於863張期指，但再ontop加多100點嘅話，就變成有643點距離，如是者兩邊秤，又似乎大市向下行著數啲喎。

再睇埋恒指日線圖，20天線(29203點)得而復失唔緊要，反正失嘅距離都比較遠；而下方嘅10天線(28816點)同50天線(28856點)，雖然未輸到落10天線呢個位，但見到「死亡交叉」兼破埋條「短期上升通道」呢。

「咁係咪買恒指熊博個市向下屈呀？」坦白講，又唔係話唔得嘅，只係問題在於咩事又穿埋條10天線啫。若然有心諗住玩埋下個星期嘅朋友，咁係可以小注一試嘅；否則大家Happy Friday 咪算囉。

小妹決定今年做埋今日就收爐，事關年年12月個市都真係靜到拍烏蠅，再加上呢啲咁嘅天氣，真係唔多願起身返身(就咁起身都唔係好想囉)，所以唯有係度同大家講定聲Merry Christmas and Happy New Year！明年2號見！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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