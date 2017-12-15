隔晚美股先升後跌，道指收市跌76點或0.31%，報24508點，結束連升五天走勢。港股今早開市向下。
恒指低開166點報29000，國企指數低開69點報11462。
騰訊(00700)低開1.2%報392.4元。
平保(02318)低開1.5%報78元。
滙控(00005)低開0.5%報79.15元。
融創(01918)宣布以折讓近12%配股，今早配股上板，涉資逾78億元，股價低開10.3%報31.65元。
利豐(00494)出售業務派特別息，股價高開6.6%報4.35元。
隔晚美股先升後跌，道指收市跌76點或0.31%，報24508點，結束連升五天走勢。港股今早開市向下。
恒指低開166點報29000，國企指數低開69點報11462。
騰訊(00700)低開1.2%報392.4元。
平保(02318)低開1.5%報78元。
滙控(00005)低開0.5%報79.15元。
融創(01918)宣布以折讓近12%配股，今早配股上板，涉資逾78億元，股價低開10.3%報31.65元。
利豐(00494)出售業務派特別息，股價高開6.6%報4.35元。
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