港股直擊 即巿股評

隔晚美股先高後低，三大指數收市偏軟。港股昨日反覆下跌55點後，今早料於兩萬九關口爭持。

道瓊斯工業平均指數收市跌76點或0.31%，報24508點，5連升告終；標準普爾500指數跌10點或0.41%，報2652點；納斯特綜合指數跌19點或0.28%，報6856點。

美國參眾兩院達成稅改法例協調版本，不過有共和黨參議員對稅改法案有保留，拖累股市掉頭下滑。

數據方面，美國勞工部公布，截至12月9日止當周，美國首次申領失業救濟人數為22.5萬人，按周減少1.1萬人，勝市場預期。美國商務部公布，10月企業庫存按月下降0.1%，符市場預期；11月零售銷售按月增加0.8%，勝市場預期。

外圍「超級星期四」過後，美國加息四分一厘，英倫銀行和歐洲央行(ECB)維持利率不變，一如市場預期，三大股市低收。英國富時100指數收報7448點，跌0.65%或48點；德國DAX指數收報13068點，跌0.44%或57點；法國CAC 40指數收報5357點，跌0.78%或42點。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報79.5元，較本港上日收市跌5仙；騰訊(00700)ADR收報394.6元，跌2.6元；國壽(02628)ADR收報24.33元，跌0.17元；中海油(00883)ADR收報11.05元，跌5仙；中石油(00857)ADR收報5.4元，跌1仙；中石化(00386)收報5.54元，跌2仙；中移動(00941)ADR收報76.64元，跌0.31元；聯通(00762)ADR收報10.7元，跌2仙；中電信(00728)ADR收報3.8元，跌2仙。

ADR港股比例指數收報29083點，跌83點或0.29%。夜市期指收報29099點，跌100點，較昨日恒指收市2低水67點。恒指昨日曾升145點，見29367點創本月新高，反覆低收報29166點，跌55點或0.2%，失守20天線(約29222點)。股價高於50天線比率的中線市寬下跌0.4個百分點至29.4%。恒指今日料再考驗二萬九關口，較大支持位在50天線約28850點附近水平。

焦點股份

利豐(00494)：以總代價11億美元(約85.36億港元)出售傢具、美容和毛衣產品業務予主要股東馮氏控股及弘毅基金合組的公司，完成後擬派特別息每股0.476元。該交易須經獨立股東通過，預計明年上半年完成。利豐表示，出售所得款項其中5.2億美元(約40.35億港元)用作支付特別股息，餘下5.8億美元將進一步增強財務狀況及資本結構。集團表示，出售計入整體考慮，將引致為3.28億美元損失，2017年度錄得股東應佔淨虧損。

融創中國(01918):宣布以先舊後新方式，按每股31.1元配售2.515億股，相當於已發行股本約6.07%及擴大後股本約5.72%，集資約78.22億元。配售價較昨日(14日)收市價每股35.3元有約11.9%折讓。

合景泰富(01813)：11月集團預售額約38.46億元人民幣，按年增1.01倍。期內，歸屬於集團的權益預售額約21.76億元人民幣，按年增44.01%。

新股：今早有達5隻新股上市，網絡遊戲發行商遊萊互動(02022)暗盤造好；縫紉線生產與銷售商申酉控股(08377)暗盤高收；內地大型民辦高等教育集團中國教育集團控股(00839)暗盤價低收逾3%；京津冀地區最大非國有建築承包公司河北建設(01727)暗盤價下挫；澳門綜合建築承建商建鵬控股(01722)暗盤價挫6.25%。

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