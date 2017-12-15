即巿股評 港股直擊

內地教育板塊成為香港市場的焦點之一， 據中國國家統計局和教育部的資料指出， 中國高等教育行業的總收入由2012年的7802億元人民幣增加至2016年的10109億元人民幣， 且預期將進一步增加至2021年的13952億元人民幣。內地教育行業快速增長，難怪越來越多教育企業來港上市， 包括今天上市的中教控股(00839)。

中教控股是中國民辦的高等教育集團，共經營兩所學校， 分別為江西科技學院及廣東白雲學院。 江西科技學院自2009年起蟬聯中國民辦院校綜合競爭力排行榜第 一位；廣東白雲學院則於2005年至2014年連續十年被廣東省社會科 學院評定的廣東省民辦院校競爭力第一名。此外， 集團2017年8月獲得白雲技師學院的控制權， 學院設置了108個職業教育課程， 該學院自2008年至2014年期間連續7年獲得廣東省技工學校的教育競爭力第一名。

在截至2017年8月31日，三所學校在校人數合共達75255人，其中包括51874名學生爲普通本科課程及普通專科課程學生，9849名繼續教育學生和13532名職業教育學生。在2014年、2015年、2016年，江西科技學院的初次就業率分別爲88.3%，88.4%和88. 1%；廣東白雲學院的初次就業率分別爲96.2%、96.6% 和96.1%；白雲技師學院的初次就業率分別爲99.3%、99.4%和99.4%。

同期，中國高等教育畢業生初次就業率分別爲77.5%、77.7%和77.9%，集團教出來的學生就業率明顯高於平均數。 這應歸功於集團的師資和教育質素俱佳， 擁有幫助學生投入就業市場的教育能力和知識。

公開認購一手中簽率僅50%

在截至2017年6月底止的6個月，來自持續經營業務的營業額為4.05億元人民幣，毛利2. 4億元人民幣，邊際毛利59.3%，高於去年同期，也高於過去3個財年。期內純利為1.95億元人民幣， 邊際純利達48.1%，可見集團在控制成本方便做得不錯。 CLSA的報告指出，集團定位正確，有望受惠於需求上升，以及對科學科目需求升，加上集團管理得宜， 都成為利好業績的原因。

此外，隨着廣東新校區明年學年開始收生，可創造巨大增長空間。 在一眾大行中，中信建投估計2018年預測市盈將介乎22倍至28倍。 外資行方面，CLSA則給予19.7倍至27倍的預測市盈率；可見中外投行頗為看好集團的前景。除了獲大行看好外， 集團也找來基石投資者，包括國際金融公司、新加坡政府投資公司、 惠理基金管理香港及景林資產管理，4間機構合共認購1. 2億美元股份，相當於已發行股份的26.6%至31.9%。

今年教育股都錄得不錯的升幅，不少更已經成為深港通的投資標的，相信他日也大有機會成為深港通的行列。操作方面，中教以6.45元定價，屬於招股價範圍的中上水平，加上公開認購部分，一手中簽率僅為50.02%，在供不應求關係， 創造股價上行空間。再者，中教在業內規模較大，具龍頭地位， 具備成為倍升股的潛力值得憧憬和留意。短線先以招股價上限7.02元為目標，長線可看12元。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞