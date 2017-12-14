今日 01:05
港股直擊
香港財經
夜市期指收報29099點，跌100點，較今日恒指收市29166點，低水67點，成交17460張。
夜市國指期貨收報11500點，較今日國指收市低水32點，成交9792張。
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