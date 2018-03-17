即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局(FED)在香港時間周四凌晨一如預期宣布加息四分一厘，聯邦基金目標利率升到1.25厘至1.5厘區間。

現任聯儲局主席耶倫將於明年2月卸任，由美國總統特朗普欽點的鮑威爾接棒，換屆之前，該局大致維持原有展望不變，包括明年的加息次數與通脹走勢，但調高了來年經濟預測，以及下調預期失業率。根據該局公布的利率點陣圖(dot plot)，官員對明年底利率預測中位數為2.125厘，意味來年將加息3次，與3個月前的估計相同。

美國加息25基點，本港及內地市場昨天立即作出回應，香港金管局宣布把貼現窗基本利率上調25基點至1.75厘，中國人民銀行在開展500億元人民幣逆回購及2880億元人民幣一年期中期借貸便利(MLF)操作時，把7天和28天期逆回購及MLF利率劃一上調5基點，分別升至2.5厘、2.8厘及3.25厘。人行表示，臨近歲末，銀行體系流動性需求較大，利率上行是反映市場供求的結果，同時也是對美國剛剛加息的正常反應。

受美國稅改及加息兩大因素影響，投資內地的美企固然有更多回流本土的誘因，就連不少中資企業也打算遠赴美國發展，最終或會加快中國資本外流，導致人民幣貶值壓力增加。因此，本欄認為內地今次跟隨美國加息有其必要，一方面可以向市場發出「不要惡意沽空人民幣」的警告，另一方面又能突顯公開市場利率會保持彈性的訊號。

正如本欄周二指出，美國明年加息步伐或會遠較市場預期為快，那麼，人行未來會否更積極出招迎戰美息上揚呢？

回顧人行的操作歷史，當中國實際國內生產總值(Real GDP)增速明顯高於實際貸款利率(扣除PPI)，以及實際存款利率(扣除CPI)跌至負值時，往往會展開加息周期。中國過去幾次揭開加息序幕，即2004年10月、2006年4月和2010年10月，均是實際貸款與存款利率雙雙逼近上述加息「底線」，人行便會有行動【圖】。依目前形勢來看，內地實際GDP增速與實際貸款利率的差距已高達9個百分點，而實際存款利率長期處於負值，按照摩根士丹利的推算，人民銀行很可能於明年第三季或之前上調利率。

更重要的是，受美國聯儲局加息及縮表牽引，加拿大及英國早已先行一步跟隨調高息口，巴西及俄羅斯等新興市場也正式步入加息周期，近日連南韓也宣布6年來首次加息，其他亞洲新興經濟體亦陸續到達貨幣政策的轉捩點。由此可見，目前全球央行貨幣政策將面臨同步收緊，環球市場利率勢必持續向上，中國來年絕對有可能被迫跟隨大隊加息，投資者應仔細評估潛在風險。

港股方面，恒指上日急升428點後，周四高開後反覆偏軟，受制於20天線(約29219點)，收報29166點，跌55點(0.2%)，主板成交金額1065億元。從技術走勢角度分析，恒指目前仍企穩10天線(約28837點)及50天線(約28848點)，且保持於年初至今向上伸延的長期上升通道及8月展開的短期上升通道之內運行，暫時走勢略為回穩，今天收市宜穩守29200點、即成交密集區頂之上，否則短期走勢將繼續反覆。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容