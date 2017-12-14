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今日 22:25 即巿股評 港股直擊

【炒股讀心】年結在即非重注時刻

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港股這幾天成交剛剛過千億元，不及早前有1300億至1500億之數，明顯有基金鎖定利潤年結，今年不再冒險轉戰明年，早前急升股份有被基金換至其他防守性及較落後股份現象，估計大市維持在上落市等年結。

耐心等待內銀H股追跌

昨天急升的內銀H股，今天還有些少表現，穆迪最新報告給予中國銀行業展望穩定，其實今年中國經濟數據理想，企業利潤有保證，相信內銀股到明年三月業績期會有好交代，且內銀H股亦落後恒指，所以有資金追入內銀不無理由。

但要留意近期內銀A股普遍回落，而在回落期間內銀H股未見跟隨，當然可以說是折讓問題，果真折讓在現在才有，而今天內銀A股在午後跌幅擴大，四大行普遍由升轉跌收場，或騰訊(00700)偏軟才拿內銀H股接力頂指數，投資者要小心留意，既然預期內銀業績交到靚功課，可看實短期四行走勢，不用急，應該等本月餘下時間如內銀追跌時才慢慢吸納，等待業績期收成再加上明年中六月A股入MSCI效應。

既然港股成交已由高位回落，指數大上機率減少，加上今早央行逆回購釋出讓市場解讀為暫收緊資金，過節氣氛開始瀰漫，現階段不宜太過冒進，提醒投資者年尾結算在即，往往不是重注中長線入市時刻。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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