即巿股評 港股直擊

藥明生物(02269)昨日逆市挫7.04%，今日反覆高收2.8%，報42.75元。

集團控股股東Biologics Holdings以每股40.25元出售1.26億股，相當於已發行股本約10.83%，完成後Biologics Holdings持股將由73.55%減少至約62.57%，繼續為控股股東。

藥明生物今年6月13日以20.6元上市，剛過半年就急急減持。主要因為集團前身「藥明康德」本身在美國上市，2015年12月退市時，創辦人李革博士和一眾投資者(即Biologics Holdings的股東)要借款11億美元處理退市，今次配股所得用於還債。

留意Biologics Holdings配售完成後，相關貸款會悉數獲支付，另外Biologics Holdings會有半年禁售期。

整體而言，李革博士可算一個奇人，比起另一位最近惹到一身蟻、出身的醫學界的財經人，李革更是財技高手。藥明康德退市時，市值不足300億，退市後李革把公司一拆三分為合全藥業、藥明生物，及藥明康德。

合全藥業最早回歸A股新三板，藥明生物今日收市市值逼近500億，市傳藥明康德明年亦回歸A股。一門三傑要過千億市值應非難事，11億美元的退市貸款只算零頭。

另外，藥明生物早已變相在控股公司層面實施「同股不同權」，配售完成後，創辦人李革博士擁有Biologics Holdings的22.77%股權但在股東大會有59.58%的表決權，其他投資者則持有77.23%股權，但只有40.42%表決權。你有張良計，他早有過牆梯。

股價走勢方面，今日跌2.5%後隨即拗腰倒升，下方支持甚強，短線仍受制50天線，若回調至配股價40.25元附近可收集作中線投資。

陳鎮強

信報投資研究部

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