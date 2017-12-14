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今日 17:09 香港財經 港股直擊 中國財經 即巿股評

中銀料明年恒指或上望34000點

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中銀香港(02388)預期2018年香港經濟保持穩健增長，GDP升約3%，加上市場流動性充裕兼企業盈利增長等因素，估計明年恒指或上望34000點，全年日均成交有950億元。

不過，中銀香港經濟及政策研究主管謝國樑今日在記者會上稱，港股的市盈率約15倍，對比環球市場未算昂貴，但隨着美國息口上升等因素，明年港股難望如今年般的升幅，而股市風險亦上升不少，投資者須警惕。

他又稱，本地樓市的風險相對股市較低，並預期港府維持目前的樓市收緊措施，但亦不能過分樂觀。高級經濟研究員蔡永雄認為，樓價明年受息口升、供應增等影響，預期升幅會逐步放緩，可能只得低單位數。

踏入加息周期後，高級經濟研究員卓亮認為，最優惠利率明年要上升的壓力較大，但何時調升目前難以預計。不過，美國按步就班加息，不會對香港經濟有很明顯的影響。至於，美國準備推動稅改，謝國樑認為資金將會回流至美國，尤其是聯儲局明年料加息3次，可能結束負利率情況，這方面未知會對環球市場帶來什麼變化。

至於，中國經濟增長保持穩定，並受惠供給側改革及創新科技消費來推動。蔡永雄料中國今年GDP增長6.8%，而明年則升6.5%。謝國樑認為，當中國政府參與解決地緣政治的衝突時，將會降低這方面的風險。

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